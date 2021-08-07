Генеральный секретарь ООН назначил Грундберга новым посланником по Йемену

Вашингтон, 7 августа. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш 6 августа официально назначил своим новым посланником в Йемене шведского дипломата Ханса Грундберга. Он сменит на этом посту Мартина Гриффитса, который ранее стал заместителем главы ООН по гуманитарным вопросам.

Грундберг был послом Европейского союза (ЕС) в Йеменской Республике с сентября 2019 года, а до этого возглавлял отдел стран Персидского залива в МИД Швеции. Также он руководил деятельностью рабочей группы ЕС по Ближнему Востоку и Персидскому заливу в Каире, Иерусалиме и Брюсселе.

Представители ООН запросили мнения у членов совета касательно его назначения, и 14 из них сразу ответили согласием. Однако Китай заявил о необходимости рассмотрения его кандидатуры, что заняло несколько недель. Причину такой задержки КНР не стала комментировать.

We welcome @antonioguterres decision to appoint excellent diplomat Hans Grundberg ???????? as his Special Envoy to Yemen. Sweden looks forward to continue our close collaboration with the UN ???????? in support of a durable ceasefire and a political solution to the conflict in Yemen. pic.twitter.com/xSgwn7aydC — Ann Linde (@AnnLinde) August 6, 2021

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствовал назначение Грундберга на должность представителя ООН в Йемене, выразив надежду на тесное сотрудничество с ним при урегулировании вооруженного конфликта в этой стране.

«Настало время мира. Семь лет войны и нестабильности разрушили экономику Йемена... что привело к одному из худших гуманитарных кризисов в мире», — сказал Блинкен.

Он вновь подчеркнул необходимость переговоров по разрешению противоречий между сторонами конфликта, что в итоге облегчит жизнь населения республики и даст ему возможность построить свое будущее.

Houthi spokesman lashed out at the US on Wednesday for calling for the offensive to cease, and for renewing support for the internationally recognized government, accusing Washington of fueling the war in Yemen and imposing a “blockade.”#South24 https://t.co/60c81UEdL5 pic.twitter.com/fxQ0YhRKeh — South24 | English (@South24E) July 31, 2021

Назначение Грундберга приветствовал и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах Аль Хаджраф. Он заявил о готовности к совместной работе для прекращения боевых действий в Йемене и выразил надежду на то, что опыт нового посланника позволит ускорить поиск решений, которые положат конец кризису и нормализуют гуманитарную ситуацию в стране.

Конфликт, который длится уже седьмой год между официально признанным правительством государства и шиитскими повстанцами-хуситами, стал причиной гибели десятков тысяч людей и тяжелейшего гуманитарного кризиса.

На стороне действующих властей также выступает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией, которая оказывает авиационную поддержку йеменской армии, а ранее принимала участие и в сухопутных операциях.

В свою очередь, шиитских повстанцев поддерживает Иран, поставляя им боеприпасы и вооружение.

Saudi Arabia intercepts Houthi drone attack as rebels make gains in north Yemen near oil-rich Marib https://t.co/Y4mQuDYujz — The National (@TheNationalNews) July 31, 2021

В последние месяцы на фоне успешных действий повстанцев и снижения активности коалиции стороны конфликта, включая Саудовскую Аравию, предпринимают шаги для его урегулирования. В качестве посредников в мирном процессе выступают США, ранее исключившие хуситов из списка террористических организаций, и Оман, который пользуется авторитетом среди стран Персидского залива за сохранение нейтральной позиции по конфликту, активную помощь беженцам и свои миротворческие инициативы.