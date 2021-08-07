Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 12:38
12:34
Политика
Бывший пресс-секретарь Трампа спрогнозировал его участие в выборах 2024 года
12:33
Общество
В США выявили биомаркер, который позволяет предугадать течение COVID-19
12:33
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
12:33
Происшествия
Вооруженный ножом злоумышленник ранил двух полицейских и прохожего в Лондоне
12:30
ФАН-ТВ
Битва робототехники и инженерной мысли завершилась в Петербурге
12:29
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, трогательное золото в борьбе и расстановка сил
12:26
Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на 800 «квадратах» в Черкесске
12:26
Происшествия
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Новом Уренгое
12:25
Общество
Крымчанка назвала главную ошибку всех приезжающих туристов
12:21
Политика
Талибы объявили о захвате провинций Нимроз и Джаузджан в Афганистане
Все новости

Генеральный секретарь ООН назначил Грундберга новым посланником по Йемену
Ближний Восток
Генеральный секретарь ООН назначил Грундберга новым посланником по Йемену
wikipedia.org  /  Chatham House / CC BY 2.0

Вашингтон, 7 августа. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш 6 августа официально назначил своим новым посланником в Йемене шведского дипломата Ханса Грундберга. Он сменит на этом посту Мартина Гриффитса, который ранее стал заместителем главы ООН по гуманитарным вопросам.

Грундберг был послом Европейского союза (ЕС) в Йеменской Республике с сентября 2019 года, а до этого возглавлял отдел стран Персидского залива в МИД Швеции. Также он руководил деятельностью рабочей группы ЕС по Ближнему Востоку и Персидскому заливу в Каире, Иерусалиме и Брюсселе.

Представители ООН запросили мнения у членов совета касательно его назначения, и 14 из них сразу ответили согласием. Однако Китай заявил о необходимости рассмотрения его кандидатуры, что заняло несколько недель. Причину такой задержки КНР не стала комментировать.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствовал назначение Грундберга на должность представителя ООН в Йемене, выразив надежду на тесное сотрудничество с ним при урегулировании вооруженного конфликта в этой стране.

«Настало время мира. Семь лет войны и нестабильности разрушили экономику Йемена... что привело к одному из худших гуманитарных кризисов в мире», — сказал Блинкен.

Он вновь подчеркнул необходимость переговоров по разрешению противоречий между сторонами конфликта, что в итоге облегчит жизнь населения республики и даст ему возможность построить свое будущее.

Назначение Грундберга приветствовал и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах Аль Хаджраф. Он заявил о готовности к совместной работе для прекращения боевых действий в Йемене и выразил надежду на то, что опыт нового посланника позволит ускорить поиск решений, которые положат конец кризису и нормализуют гуманитарную ситуацию в стране.

Конфликт, который длится уже седьмой год между официально признанным правительством государства и шиитскими повстанцами-хуситами, стал причиной гибели десятков тысяч людей и тяжелейшего гуманитарного кризиса.

На стороне действующих властей также выступает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией, которая оказывает авиационную поддержку йеменской армии, а ранее принимала участие и в сухопутных операциях.

В свою очередь, шиитских повстанцев поддерживает Иран, поставляя им боеприпасы и вооружение.

В последние месяцы на фоне успешных действий повстанцев и снижения активности коалиции стороны конфликта, включая Саудовскую Аравию, предпринимают шаги для его урегулирования. В качестве посредников в мирном процессе выступают США, ранее исключившие хуситов из списка террористических организаций, и Оман, который пользуется авторитетом среди стран Персидского залива за сохранение нейтральной позиции по конфликту, активную помощь беженцам и свои миротворческие инициативы.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Генеральный секретарь ООН назначил Грундберга новым посланником по Йемену
оон йемен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru