Киев, 7 августа. США провалили свои проекты на Украины и теперь не понимают, что делать дальше, отметил американист Дмитрий Дробницкий.

По словам украинского политолога, все три проекта Соединенных Штатов, связанные с постмайданной Украиной, потерпели провал. Каких-либо готовых решений у Вашингтона не осталось, добавил он.

Вашингтон не смог сделать из Украины «витрину» для РФ, не удалось ему и спровоцировать гражданскую войну на российской территории. План по взятию под контроль газовых потоков на Украине тоже провалился, отметил Дробницкий.

Он считает, что США использовали Украину для прикрытия в сделке с Германией по газопроводу «Северный поток — 2». В результате соглашения немецкий бизнес получил статус главного газораспределительного хаба в Европе. В обмен на это американцы взяли под контроль действия элиты ФРГ, объяснил эксперт.

Global Look Press / Jens Büttner/ZB

«Этой самой Украиной прикрылись, когда совершали сделку с Германией по "Северному потоку — 2»», — подчеркнул Дробницкий.

Ранее политолог Александр Дугин рассказал о возникновении идеи у России и Германии по строительству «СП-2». Украина слишком часто прибегала к шантажу из-за транзита газа, уверен эксперт.