Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 12:37
12:34
Политика
Бывший пресс-секретарь Трампа спрогнозировал его участие в выборах 2024 года
12:33
Общество
В США выявили биомаркер, который позволяет предугадать течение COVID-19
12:33
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
12:33
Происшествия
Вооруженный ножом злоумышленник ранил двух полицейских и прохожего в Лондоне
12:30
ФАН-ТВ
Битва робототехники и инженерной мысли завершилась в Петербурге
12:29
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, трогательное золото в борьбе и расстановка сил
12:26
Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на 800 «квадратах» в Черкесске
12:26
Происшествия
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Новом Уренгое
12:25
Общество
Крымчанка назвала главную ошибку всех приезжающих туристов
12:21
Политика
Талибы объявили о захвате провинций Нимроз и Джаузджан в Афганистане
Все новости

Американист Дробницкий констатировал провал проектов США на Украине

  /   Обновлено: 07 августа 2021 12:08
Политика
Американист Дробницкий констатировал провал проектов США на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Киев, 7 августа. США провалили свои проекты на Украины и теперь не понимают, что делать дальше, отметил американист Дмитрий Дробницкий.

По словам украинского политолога, все три проекта Соединенных Штатов, связанные с постмайданной Украиной, потерпели провал. Каких-либо готовых решений у Вашингтона не осталось, добавил он.

Вашингтон не смог сделать из Украины «витрину» для РФ, не удалось ему и спровоцировать гражданскую войну на российской территории. План по взятию под контроль газовых потоков на Украине тоже провалился, отметил Дробницкий.

Он считает, что США использовали Украину для прикрытия в сделке с Германией по газопроводу «Северный поток — 2». В результате соглашения немецкий бизнес получил статус главного газораспределительного хаба в Европе. В обмен на это американцы взяли под контроль действия элиты ФРГ, объяснил эксперт.

Американист Дробницкий констатировал провал проектов США на Украине
Global Look Press  / Jens Büttner/ZB

«Этой самой Украиной прикрылись, когда совершали сделку с Германией по "Северному потоку — 2»», — подчеркнул Дробницкий.

Ранее политолог Александр Дугин рассказал о возникновении идеи у России и Германии по строительству «СП-2». Украина слишком часто прибегала к шантажу из-за транзита газа, уверен эксперт.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Американист Дробницкий констатировал провал проектов США на Украине
украина сша сп-2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru