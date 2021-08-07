В России выявлено 22 320 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 7 августа. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новую суточную статистику по заболеваемости COVID-19 в России.

Российские медицинские специалисты выявили 22 320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе. Согласно предоставленной статистике, случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы в 85 регионах страны, около 8% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 19 485 человек, зафиксировано 793 летальных исхода.

Эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. Она позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, вакцинация поспособствует предотвращению появления суперштамма SARS-CoV-2.