Женщина за рулем внедорожника сбила ребенка под Вольском

Вольск, 7 августа. Юный житель Саратовской области попал под колеса автомобиля. Мальчик в больнице.

Инцидент произошел на территории Вольска в Саратовской области. Согласно предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем Honda Pilot сбила восьмилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с травмами, сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Смертельное ДТП произошло на трассе М-11 в Тверской области, сообщал ФАН.