Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 12:36
12:34
Политика
Бывший пресс-секретарь Трампа спрогнозировал его участие в выборах 2024 года
12:33
Общество
В США выявили биомаркер, который позволяет предугадать течение COVID-19
12:33
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
12:33
Происшествия
Вооруженный ножом злоумышленник ранил двух полицейских и прохожего в Лондоне
12:30
ФАН-ТВ
Битва робототехники и инженерной мысли завершилась в Петербурге
12:29
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, трогательное золото в борьбе и расстановка сил
12:26
Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на 800 «квадратах» в Черкесске
12:26
Происшествия
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Новом Уренгое
12:25
Общество
Крымчанка назвала главную ошибку всех приезжающих туристов
12:21
Политика
Талибы объявили о захвате провинций Нимроз и Джаузджан в Афганистане
Все новости

Женщина за рулем внедорожника сбила ребенка под Вольском
Происшествия
Женщина за рулем внедорожника сбила ребенка под Вольском
pixabay.com

Вольск, 7 августа. Юный житель Саратовской области попал под колеса автомобиля. Мальчик в больнице.

Инцидент произошел на территории Вольска в Саратовской области. Согласно предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем Honda Pilot сбила восьмилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с травмами, сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Смертельное ДТП произошло на трассе М-11 в Тверской области, сообщал ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Женщина за рулем внедорожника сбила ребенка под Вольском
дтп саратовская область вольск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru