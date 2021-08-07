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Премьер Эстонии намерена обсудить миграционный кризис в Литве на заседании СБ ООН
Политика
Премьер Эстонии намерена обсудить миграционный кризис в Литве на заседании СБ ООН
Global Look Press  /  Jose Mafia / ZUMAPRESS.com

Таллин, 7 августа. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поднимет тему миграционного кризиса в Литве на предстоящем заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

Премьер Эстонии отметила, что республика решила поддержать Литву «дипломатическими усилиями». Она пообещала затронуть тему миграционного кризиса на предстоящем заседании СБ ООН. Об этом сообщает литовский телеканал LRT.

«Мы решили поддержать Литву дипломатическими усилиями. Мы поднимем этот вопрос там (на Совбезе ООН. — Прим. ред.). На сентябрь запланированы встречи с представителями США и европейских союзников, с которыми мы также поговорим о поддержке Литвы», — заявила эстонский премьер-министр.

Ранее власти Литвы начали строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы остановить поток мигрантов. Полностью завершить работы не могут из-за недостатка средств, поэтому властям пришлось взять международный займ.

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мигранты эстония литва кризис
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