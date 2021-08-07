Лесной пожар подбирается к якутскому поселку Сангар с нефтяными резервуарами

Якутск, 7 августа. Крупный лесной пожар приближается к поселку Сангар в Якутии. На его территории находятся нефтяные резервуары.

По данным регионального управления МЧС, в тушении пожара участвуют более 30 спасателей, пять единиц спецтехники и вертолет. Пламя находится на расстоянии четырех километров от поселка.

В Сангаре проживает три тысячи человек. На территории поселка установлены нефтяные резервуары.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что природные пожары и паводки в России, как и во всем мире, связаны с изменениями климата, сообщал сайт 360tv.ru. По его словам, скорость изменения среднегодовой температуры в России за последние 44 года выросла в 2,8 раза.