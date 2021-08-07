Вышел трейлер фильма «Солнцепек» о событиях в Луганске 2014 года

Москва, 7 августа. Создатели отечественной драмы «Солнцепек» представили новый официальный трейлер. Кинолента рассказывает о событиях, которые происходили в Луганске в 2014 году.

Премьера фильма запланирована на 12 августа, и будет проходить не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих регионах страны. Режиссером ленты выступил Михаил Вассербаум, который в настоящий момент занимается созданием третьей части блокбастера «Шугалей». Фильм также основан на реальных событиях.

solncepek-film.com / Солнцепек

Действия «Солнцепека» разворачиваются в Луганске в мае 2014 года. В центре сюжета — люди, оказавшиеся в тяжелой ситуации, которая перевернет всю их жизнь. Главные роли исполнили Александр Бухаров, Алексей Кравченко, Марина Денисова, Владимир Ильин и другие. Новый трейлер можно посмотреть на официальном сайте фильма.

Ранее в Сети появился новый постер предстоящего фильма «Шугалей-3». Киносага о российском социологе Максиме Шугалее рассказывает об ужасах, которые он пережил, находясь в плену у ливийских боевиков. Во второй части герой вместе с переводчиком Самером Суэйфаном возвращаются домой. Премьера третьей части запланирована на ближайшее время.