Родителям детей-инвалидов назвали условия досрочного выхода на пенсию

Москва, 7 августа. Родители, воспитывающие ребенка-инвалида до возраста восьми лет, могут досрочно выйти на пенсию, рассказали в отделении Пенсионного фонда в Москве и Подмосковье.

Так, мать ребенка-инвалида может выйти на пенсию в 50 лет, а отец — в 55 лет, пояснили в ведомстве. Однако ПФР установлены ограничения по необходимому страховому стажу: для женщин — не менее 15 лет, для мужчин — не менее 20 лет. Еще одним условием является необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В текущем году этот показатель составляет 21.

«На досрочную пенсию может выйти сначала мама, затем папа, при условии отказа матери от данного вида пенсии или ее перехода на другой вид», — пояснил Пенсионный фонд.

ПФР ранее сообщил, что родители-пенсионеры, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, получат выплату 8 тыс. рублей в августе. Для начисления денежного довольствия нужно предоставить несколько справок.