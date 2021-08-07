Трюк с закупкой турецких военных кораблей обойдется Киеву в миллионы долларов

Киев, 7 августа. Упадок Военно-морских сил Украины заставил Киев подписать с Анкарой контракт на покупку двух корветов типа Ada. Так, впервые за много лет украинский флот может получить новые суда.

Отчаянный трюк будет стоить Киеву более 140 миллионов долларов. Замглавы киевского судостроительного завода «Ленинская кузница» Сергей Белозубенко заявил, что на эти деньги можно было бы приобрести около 30 катеров «Кентавр» или «Гроза».

Проблема в том, что построить нечто большее на Украине не могут. Разработка корвета «Владимир Великий», начавшаяся еще в 2011 году, провалилась. Проект был заморожен спустя три года. Как следствие, сейчас в ВМСУ есть лишь один крупный корабль — фрегат «Гетман Сагайдачный», который стоит на вооружении уже 30 лет, пишет РИА Новости.

navy.mil.gov.ua / Військово - Морські Сили Збройних Сил України

На этом фоне Киев был вынужден обратиться к Турции, где согласились построить для ВМСУ два корвета типа Ada. Первое судно заступит на боевое дежурство уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что «Гетман Сагайдачный» вновь отправился на ремонт. По данным ВМС Украины, судно пройдет модернизацию и обновление радиолокационного оборудования, так как производителем нынешнего РЛС является российское предприятие НПП «Салют». На это потратят полмиллиона долларов.