Аналитик Грибков рассказал, как сэкономить при оформлении ипотеки

Москва, 7 августа. Перед тем, как взять ипотеку, стоит изучить предложения разных банков, советует менеджер маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков.

По его словам, это позволит заемщику сэкономить при оформлении ипотеки. При этом может возникнуть ситуация, когда более низкая процентная ставка по кредиту может сопровождаться дорогой страховой, предупреждает эксперт. В таком случае он рекомендует обратить внимание на стоимость и выбор компаний, с которыми работает банк.

Грибков в беседе с РИА Новости также подчеркнул важность правильной оценки затрат на страховку, так как ее нужно продлевать каждый год. Помимо этого, специалист советует тщательно изучить все пункты страхового покрытия и историю выплат компании.

Российские банки в июле 2021 года сократили выдачу ипотеки почти на 21% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики связывают это с изменением условий государственной программы льготной ипотеки.