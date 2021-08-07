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Смертельное ДТП произошло на трассе М-11 в Тверской области
Происшествия
Смертельное ДТП произошло на трассе М-11 в Тверской области
pixabay.com  /  Skica911

Тверь, 7 августа. ДТП произошло на автотрассе САД М-11 «Нева» в Бологовском районе Тверской области. Два человека пострадали, еще двое скончались на месте.

По данным регионального МВД, участниками аварии стали внедорожник Mercedes Geländewagen и большегрузный транспорт Renault Premium с прицепом. Первый не справился с управлением и вылетел на парковку для фур и протаранил большегруз.

В результате ДТП два человека от полученных травм скончались на месте. Еще двое были госпитализированы в местную больницу.

Ранее сразу девять машин попали в аварию на трассе М4 «Дон» в Ростовской области, сообщал сайт 360tv.ru. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе два ребенка.

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