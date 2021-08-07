ПФР разъяснил порядок получения новой выплаты в 8 тыс. рублей в августе

Москва, 7 августа. Пенсионный фонд России рассказал о новой денежной выплате, которую уже в августе получит часть граждан. Для этого необходимо предоставить несколько справок.

На пособие могут рассчитывать родители из числа пенсионеров. Так, за каждого ребенка, который находится у них на иждивении, положена доплата к страховой пенсии по старости. Получить выплату можно за каждого несовершеннолетнего ребенка, если он уже является студентом и учится на дневном отделении в вузе.

Сумма доплаты составляет 2 тыс. рублей за каждого иждивенца. Вместе с этой суммой фиксированная выплата к пенсии увеличивается до 8 тыс. рублей. Эти деньги уже можно получить в августе. Для этого нужно предоставить доказательства факта опеки: для несовершеннолетних — свидетельство о рождении.

Для детей старше 18 лет нужны три справки: справка из учебного заведения об очной форме обучения, справка о стипендии или ее отсутствии, справки о зарплате родителя за последние три месяца и зарплате студента, если он работает.

ПФР ранее сообщил, что если пенсионер уволился с работы, выплаты ему начнут начислять в повышенном размере с учетом индексации. В случае возобновления трудовой деятельности, размер выплаты не уменьшится.