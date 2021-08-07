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Очевидцы снова заметили монстра, который якобы обитает в озере Лох-Несс
Общество
Очевидцы снова заметили монстра, который якобы обитает в озере Лох-Несс
wikipedia.org  /  PD

Эдинбург, 7 августа. Очевидцы второй раз за 11 дней сообщили, что заметили чудовище, которое якобы обитает в шотландском озере Лох-Несс. Также это стало девятым сообщением за последний год.

Согласно поверьям, монстр обитает на глубине. Нечто похожее на существо увидел водитель службы доставки на пенсии, которому 55 лет, Колин Викок из Эйнтри. Он наблюдал в бинокль за водной гладью рядом с замком Уркхарт. В один момент мужчина заметил в озере нечто, достигающее два фута в высоту.

До этого о появлении чудовища сообщили 19 июля. При этом за прошлый год всего поступило 13 сообщений от очевидцев, которые уверены, что видели озерного монстра.

В Великобритании ранее впервые открыли музей, который посвящен чудовищу. Он называется музей Франкенштейна. Посетителей у входа в ветхий дом встречает изображение писательницы Мэри Шелли высотой в восемь футов. В коридорах гостей ожидают паранормальные явления.

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