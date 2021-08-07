Проспект Нагибина в Ростове-на-Дону заволокло едким дымом из-за крупного пожара

Ростов-на-Дону, 7 августа. Пожар произошел в строящемся доме на проспекте Нагибина в донской столице. Долгострой, который не могут сдать с 2006 года, загорелся.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло на втором этаже здания. На площади 100 квадратных метров загорелся утеплитель.

Сотрудники стройки пояснили, что общий объем загоревшегося утеплителя составлял два большегруза. Температура была настолько высокой, что в комнатах, где складировались стройматериалы, расплавился бетон.

По предварительным данным, причиной возгорания стали искры от работы сварщиков, которые находились на несколько этажей выше. Очевидцы рассказали, что черный едкий дым за секунды окутал придомовые территории и один из главных городских проспектов.

К тушению пожара было привлечено 24 специалиста регионального МЧС и 9 единиц техники. Локализовать возгорание удалось на площади 150 квадратных метров.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Макс Чуев

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