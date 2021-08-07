Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 14:05
13:57
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры
13:56
Происшествия
Терапевт дагестанской поликлиники вылила несколько доз вакцины от COVID-19
13:56
Происшествия
Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео
13:56
Армия
Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7
13:56
Армия
Фрегат «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы к Средиземному морю
13:55
Экономика
Камчатка планирует экспорт зеленой энергии в Корею и Японию
13:53
Общество
«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
13:53
Армия
National Interest: новые возможности российских «Ярсов» серьезно напугали Пентагон
13:50
Общество
Биолог назвал штамм, который может заразить COVID-19 1,5 тысячи человек
13:46
Спорт
Россиянин Гаджимурад Рашидов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Все новости

Проспект Нагибина в Ростове-на-Дону заволокло едким дымом из-за крупного пожара
Происшествия
Проспект Нагибина в Ростове-на-Дону заволокло едким дымом из-за крупного пожара
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 7 августа. Пожар произошел в строящемся доме на проспекте Нагибина в донской столице. Долгострой, который не могут сдать с 2006 года, загорелся.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло на втором этаже здания. На площади 100 квадратных метров загорелся утеплитель.

Сотрудники стройки пояснили, что общий объем загоревшегося утеплителя составлял два большегруза. Температура была настолько высокой, что в комнатах, где складировались стройматериалы, расплавился бетон.

По предварительным данным, причиной возгорания стали искры от работы сварщиков, которые находились на несколько этажей выше. Очевидцы рассказали, что черный едкий дым за секунды окутал придомовые территории и один из главных городских проспектов. 

К тушению пожара было привлечено 24 специалиста регионального МЧС и 9 единиц техники. Локализовать возгорание удалось на площади 150 квадратных метров. 

Проспект Нагибина в Ростове-на-Дону заволокло едким дымом из-за крупного пожара
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Макс Чуев

Ранее ФАН сообщал о серьезном пожаре на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Там вспыхнуло здание ЖК «Апарт-отель VALO», которое в настоящее время не достроено. Очевидцы рассказывали, что над зданием, находящимся на углу улиц Салова и Бухарестской, распространился черный и густой дым.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Проспект Нагибина в Ростове-на-Дону заволокло едким дымом из-за крупного пожара
пожар ростов на дону нагибина 38 горит долгострой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru