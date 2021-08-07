Евросоюз может вновь запретить въезд из США в связи с коронавирусной ситуацией

Вашингтон, 7 августа. Евросоюз может рассмотреть возобновление ограничений на въезд из США, сообщают американские СМИ.

Причина вероятного решения заключается в превышении допустимого числа заразившихся COVID-19 на 100 тысяч жителей за последние две недели. На территории ЕС установлен лимит в 75 человек, а в США - 270.

Ожидается, что запрет не будет распространяться на людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Ограничения коснутся поездок, которые не имеют первостепенного значения.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода. По словам специалистов, получение повторной прививки поможет защититься от заражения новыми штаммами инфекции.