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Евросоюз может вновь запретить въезд из США в связи с коронавирусной ситуацией
Политика
Евросоюз может вновь запретить въезд из США в связи с коронавирусной ситуацией
pixabay.com

Вашингтон, 7 августа. Евросоюз может рассмотреть возобновление ограничений на въезд из США, сообщают американские СМИ.

Причина вероятного решения заключается в превышении допустимого числа заразившихся COVID-19 на 100 тысяч жителей за последние две недели. На территории ЕС установлен лимит в 75 человек, а в США - 270.

Ожидается, что запрет не будет распространяться на людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Ограничения коснутся поездок, которые не имеют первостепенного значения.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода. По словам специалистов, получение повторной прививки поможет защититься от заражения новыми штаммами инфекции.

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