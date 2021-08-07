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Спрос покупателей на пластиковые пакеты резко снизился в России
Экономика
Спрос покупателей на пластиковые пакеты резко снизился в России
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 7 августа. Жители России начали отказываться от пластиковых пакетов, падение спроса наблюдается с января 2020-го по июль 2021 года, говорится в исследовании IT-компании «Такском».

Незначительный всплеск продаж зафиксировали только в декабре. Эксперты объяснили это явление фактором Нового года. Тогда россияне покупают продукты в больших количествах и не ограничиваются одним-двумя пакетами, как в обычные дни, передает телеканал RT.

Продажи одноразовых пакетов в июле 2021 года снизились на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Средняя цена на одноразовые сумки составила 20 рублей, что на 26% больше, чем в 2020-м. Таким образом, население активно переходит на многоразовые аналоги: хозяйственные авоськи и сумки-шоперы.

Российский экологический оператор (РЭО) ранее обнародовал перечень наиболее трудно перерабатываемых товаров и упаковки. В данный список попала и упаковка для перепелиных яиц из ПЭТ-пластика.

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продажа спрос пластиковые пакеты
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