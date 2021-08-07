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Регулярные авиарейсы в Москву и Уфу из Ямало-Ненецкого автономного округа отменили

  /   Обновлено: 07 августа 2021 11:41
Общество
Регулярные авиарейсы в Москву и Уфу из Ямало-Ненецкого автономного округа отменили
pxhere.com

Салехард, 7 августа. Регулярные авиарейсы из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в такие города, как Москва и Уфа, были отменены.

На рейсы из аэропорта в городе Новый Уренгой были зарегистрированы 246 пассажиров, из них пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей (ФАН) в пресс-службе новоуренгойской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в соответствии с авиационными правилами авиакомпании «S7 Airlines» и «ИрАэро» оказывают пассажирам все необходимые услуги в сложившейся ситуации. Транспортная прокуратура также осуществляет контроль за их предоставлением.

Как стало известно ранее, авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в болгарскую Варну с 8 августа. Перелеты будут осуществляться по вторникам и воскресеньям.

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