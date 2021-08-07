Обеспеченные американцы отказываются от гражданства США из-за налогов

Вашингтон, 7 августа. Наиболее обеспеченные граждане все чаще покидают США на фоне решения президента Джо Байдена повысить налоги. Об этом сообщили американские журналисты.

Эксперты прокомментировали последствия налоговой политики главы США. Все больше богачей принимают решение отказаться от гражданства. Налоговое управление страны подтверждает такую статистику. В 2020 году 6707 человек отказались от американского паспорта. Показатель на 237% превысил цифру 2019 года. Основной массой оказались богатые люди.

По мнению аналитиков, основной причиной такого решения является борьба с пандемией, социальные волнения и выборы президента США. Другой повод покинуть страну — налоги. Байден предложил брать больше денег с наиболее обеспеченных американцев для расходов на развитие инфраструктуры.

Институт налогообложения и экономической политики в отчете показал прогноз инициативы президента. Повышение налогов коснется 1% плательщиков, каждому из которых придется ежегодно переплачивать на 100 тысяч долларов больше. Однако пока статус предложений Байдена остается под вопросом, уточняют журналисты.

Президент США ранее в очередной раз запутался в цифрах. Байден заявил о 350 миллионах американцев, которые привились от коронавируса. Однако в действительности всего 332 миллиона человек живут в Соединенных Штатах.