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Рада рассматривает вопрос о легализации оборота криптовалют на Украине

  /   Обновлено: 07 августа 2021 11:36
Экономика
Рада рассматривает вопрос о легализации оборота криптовалют на Украине
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 7 августа. Верховная рада Украины рассматривает во втором чтении законопроект о легализации на территории страны оборота криптовалют.

Как рассказал заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, в документе прописано, что цифровые активы нельзя использовать в качестве средства платежа. В настоящее время украинцам запрещено использовать для оплаты товаров и услуг доллар США, однако это не мешает гражданам пользоваться американской валютой и иметь долларовые банковские карты, подчеркнул чиновник.

Он добавил, что закон «О виртуальных активах» позволит украинским компаниям предоставлять услуги эквайринга для осуществления платежей в криптовалютах с их мгновенным обменом в фиатные валюты. По словам Борнякова, после принятия закона криптовалютные биржи должны будут получить разрешение на работу в стране. Кроме того, Доходы с операций в криптовалюте будут облагаться налогом в 5%, сообщил замминистра цифровой трансформации.

Создатель инвестиционной компании Егор Клопенко ранее назвал криптовалюту одним из наиболее рисковых инструментов для инвестиций. Он подчеркнул, что сейчас рынок цифровых денег находится на максимальных значениях, что чревато рядом опасностей для инвесторов.

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украина верховная рада криптовалюты
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