Эфир: Призеры Олимпиады-2020 раскроют секрет успеха

Шестое заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» в 13:44 стартовало в медиацентре «Патриот». Сегодня в студии встретились известные спортсмены и представители медиасферы, чтобы обсудить самые горячие новостные поводы уходящей недели.

У всех на устах летние Олимпийские игры, осталось совсем не много времени до их завершения, а наши спортсмены продолжают биться за заветные медали. Поклонники футбола с любопытством наблюдали за уходом аргентинского футболиста Лионеля Мессии из ФК «Барселона». Новости появились и в российском футболе — на пост главного тренера нашей сборной назначен Валерий Карпин.

В чем секрет спортивного успеха на олимпиаде? Почему на Западе слишком бурно воспринимают победы российских спортсменов? Как проходит вакцинация спортсменов? Эти и другие вопросы обсуждают гости медиахолдинга.

Кроме того, известные спикеры разбираются в вопросе вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Высказывают мнение о развитии Сибири и строительстве новых городов в регионе, об этом говорил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В заседании принимают участие: