Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 14:04
13:57
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнастка Дина Аверина прокомментировала решение сестры о завершении карьеры
13:56
Происшествия
Терапевт дагестанской поликлиники вылила несколько доз вакцины от COVID-19
13:56
Происшествия
Момент взрыва газа в Новом Уренгое попал на видео
13:56
Армия
Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на танкер Mercer Street со стороны G7
13:56
Армия
Фрегат «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы к Средиземному морю
13:55
Экономика
Камчатка планирует экспорт зеленой энергии в Корею и Японию
13:53
Общество
«Столото» ищет жителя Казани, который выиграл 50 миллионов рублей
13:53
Армия
National Interest: новые возможности российских «Ярсов» серьезно напугали Пентагон
13:50
Общество
Биолог назвал штамм, который может заразить COVID-19 1,5 тысячи человек
13:46
Спорт
Россиянин Гаджимурад Рашидов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Все новости

Эфир: Призеры Олимпиады-2020 раскроют секрет успеха

  /   Обновлено: 07 августа 2021 13:44
Общество
Эфир: Призеры Олимпиады-2020 раскроют секрет успеха
Федеральное агентство новостей  / 

Шестое заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» в 13:44 стартовало в медиацентре «Патриот». Сегодня в студии встретились известные спортсмены и представители медиасферы, чтобы обсудить самые горячие новостные поводы уходящей недели.

У всех на устах летние Олимпийские игры, осталось совсем не много времени до их завершения, а наши спортсмены продолжают биться за заветные медали. Поклонники футбола с любопытством наблюдали за уходом аргентинского футболиста Лионеля Мессии из ФК «Барселона». Новости появились и в российском футболе — на пост главного тренера нашей сборной назначен Валерий Карпин.

В чем секрет спортивного успеха на олимпиаде? Почему на Западе слишком бурно воспринимают победы российских спортсменов? Как проходит вакцинация спортсменов? Эти и другие вопросы обсуждают гости медиахолдинга.

Кроме того, известные спикеры разбираются в вопросе вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Высказывают мнение о развитии Сибири и строительстве новых городов в регионе, об этом говорил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В заседании принимают участие:                 

  • Владислав Ларин, олимпийский чемпион Игр в Токио по тхэквондо;
  • Михаил Артамонов, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо;
  • Илья Пак, главный тренер сборной Санкт-Петербурга по олимпийскому тхэквондо;
  • Николай Яременко, главный редактор Sovsport.ru;
  • Геннадий Свирь, актер.
  • Николай Валуев, депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Призеры Олимпиады-2020 раскроют секрет успеха
олимпийские игры месси олимпиада пресс-центр патриот петербургский уикенд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru