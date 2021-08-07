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Потерявшей всю семью из-за рецидивиста жительнице Хакасии стало плохо на похоронах

  /   Обновлено: 07 августа 2021 12:10
Происшествия
Потерявшей всю семью из-за рецидивиста жительнице Хакасии стало плохо на похоронах
pixabay.com

Абакан, 7 августа. Марина Хнычева, потерявшая всю семью из-за действий уголовника Федора Панова, во время прощания с родственниками резко почувствовала себя плохо.

Как сообщает РЕН ТВ, на траурную церемонию пришли практически все жители хакасского села Джирим, которые попытались успокоить и поддержать рыдающую женщину. В один момент у Хнычевой случился припадок, однако ее вовремя подхватили под руки и смогли удержать.

Трагедия в селе Джирим Ширинского района Хакасии произошла в ночь на 4 августа. Рецидивист Федор Панов жестоко зарезал пять человек, в том числе семилетнего ребенка. В феврале текущего года он освободился из колонии, где провел 18 лет по обвинению в совершении аналогичного преступления. Тогда его жертвами стали мать и дочь. Свои мотивы преступник объяснил нежеланием 30-летней Хнычевой строить с ним романтические отношения.

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хакасия похороны убийство семьи
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