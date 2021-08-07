Какие будут указания? Что означает требование 7 стран предать Абхазию и Южную Осетию

Семь государств, включая США, Великобританию и Францию, обратились к России с требованием отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также вывести оттуда войска. Какие еще будут указания, господа хорошие? Откуда кого вывести и куда чего ввести?!

Нет никакого сомнения, что авторы обращения понимают его полную бессмысленность. Но хотят показать властям Грузии, как они за них переживают.

Тогда, в 2008-м, эта же кампания вовсю подбадривала и науськивала Михаила Саакашвили, чтобы он, не стесняясь, жег и убивал осетин направо и налево во имя демократии, целостности и еще чего-то там.

Стерпеть военные операции такого масштаба у себя под боком Россия, конечно, не могла. Осетины из Северной и Южной Осетии — это, при всех небольших различиях, один народ. И если бы даже Россия не пришла на помощь крохотному югоосетинскому государству, народ Северной Осетии сделал бы это сам, не у кого не спрашивая. Кто вникал в историю вопроса, тот знает, что Грузия с Осетией никогда не ладили, и многоопытному в межнациональных делах советскому государству с трудом удавалось сдерживать конфликты и в Южной Осетии, и в Абхазии.

Конечно, будь по-иному, научись Грузия еще в советский период находить общий язык с двумя этими республиками, вся постсоветская история была бы здесь иной. Но взаимная ненависть носила к началу 90-х уже малообратимый характер. Жить под Грузией в СССР, где был на крайний случай большой арбитр, было как-то возможно, но после развала державы оставаться один на один под пятой «витязя в тигровой шкуре» стало невыносимо.

Вот почему, воспользовавшись общим хаосом и повсеместным переделом власти и собственности в момент распада Союза, национальная элита двух республик подняла настоящее восстание, развернула национально-освободительное движение. Сегодня, наверное, впервые я, представитель левых сил, скажу, что при всех преступлениях и постыдных поступках Бориса Ельцина, даже та власть действовала верно в отношении событий в Абхазии и Южной Осетии, Приднестровье и Нагорном Карабахе. Россия, если и не всегда помогала тянущимся к ней небольшим народам в борьбе с прозападной элитой новорожденных «независимых государств», то, по крайней мере, не мешала и не отталкивала напрочь протянутые в отчаянии руки. Поддержали мы тогда и Народный фронт Таджикистана в его ожесточенной кровавой борьбе с прозападными и одновременно фанатичными исламскими фундаменталистами, которые к настоящему исламу не имели никакого отношения.

В общем, в 1992-м году рядом с нашей страной, которую и саму тогда швыряло и коматозило, появились эти странные, причудливые, более чем своеобразные и в чем-то пугающие государственные образования — Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, Приднестровская Молдавская Республика.

Все в них было не так и не то, все не по правилам, все вызывало улыбку или оторопь, кроме одного — там жили реальные, а не нарисованные люди, сотни тысяч людей, которые были готовы стоять до последнего, отстаивая свой путь, свою независимость, свое видение будущего территорий, на которых они жили веками. При этом свое настоящее и будущее все три народа однозначно связывали с Россией. Наша страна, в результате политики Михаила Горбачева и Бориса Ельцина потерявшая в 90-х в одночасье всех друзей и союзников, благополучие и стабильность, не могла, конечно, игнорировать эти устремления, как не смогла бы никакая другая страна. Возникли неформальные связи, контакты, рычаги влияния. Что уж говорить о добровольцах, поток которых из России в три сражающиеся непризнанные республики никто не смог бы сдержать.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Особенной проблемой была Южная Осетия. Ведь в Осетии Северной, через горы, у южных осетин живут многочисленные родные и друзья, и они, как сказано выше, не спрашивали ни у ельцинского, ни у следующего начальства, идти ли им на помощь страдавшим от грузинских набегов соплеменникам...

Россия длительное время вела себя очень сдержанно в отношении вышеназванных государственных образований. Работая с властями Абхазии и Южной Осетии, ПМР де-факто, мы не признавали их официально, не желая обострять обстановку. Мы также не могли этого делать, даже если бы и хотели, в силу слабости самой России, преодоленной лишь к концу нулевых.

Именно в этот момент, с тревогой наблюдая за укреплением российских государственных институтов, западные государства убедили Михаила Саакашвили атаковать две непризнанные республики.

Саакашвили учился в США, был и является типичным продуктом американской глобальной политики, восхищенным могуществом этой страны, не останавливающейся ни перед чем в стремлении доказать свое право на мировое господство.

Прилежный ученик США, он все делал по американским рецептам, причем во всех направлениях. Запутавшийся в своих интригах одряхлевший лис Эдуард Шеварднадзе американцев больше не устраивал, и Саакашвили стал эффективным организатором «революции роз» по вашингтонскому сценарию. Старался Саакашвили, как было ему велено, и перестроить политику и экономику Грузии, победить знаменитую грузинскую коррупцию и, кстати, многие эксперты считают, что не без успеха.

Но главным его предназначением, по задумке Запада, было стать исполнителем опасной и грязной миссии — попробовать на прочность проснувшегося после спячки лихих 90-х русского медведя. Более умный и опытный политик уклонился бы от подобной миссии, лишь имитировал бы работу в этом направлении, но Саакашвили, во-первых, очень хотел понравиться Западу, а во-вторых действительно соблазнился возможностью войти в историю «воссоединителем грузинских земель». Как всем известно, авантюра Саакашвили в августе 2008 года обернулась попыткой настоящего геноцида малочисленного югоосетинского народа, кровопролитной и весьма неудачной войной для народа Грузии. Акция Саакашвили также навсегда провела кровавую межу между Тбилиси и подвергшимися агрессии республиками, которые и в одночасье обрели долгожданное признание и вновь убедились, что с Грузией сосуществовать невозможно.

На высоте оказались простые люди Южной Осетии и Абхазии, массово жертвовавшие своими жизнями, чтобы отстоять свою национальную независимость. А наши миротворцы, наши военные? Сколько их погибло, принуждая Грузию, как изящно выразился Кремль, к миру... Очевидно, что другого выхода, кроме немедленного вмешательства, у России не было. Агрессия Грузии носила все признаки захватнической войны и геноцида и, кроме того, была неслыханным и наглым вызовом нашим национальным интересам. Однако рискну предположить, что воевать с Грузией нам было непросто и воевать с ней российские власти, сосредоточенные тогда исключительно на вопросах экономического роста, не хотели. Грузинская армия была неплохо подготовлена для агрессии против несопоставимых с нею сил обороны обеих республик. Американцы и иные господа готовили грузинскую армию к преступлению хоть и спешно, но добротно. Тем не менее ответ России был не только молниеносным, но и политически максимально эффективным.

Собственно, признание двух маленьких государственных образований Россией было еще более сильным, чем профессиональные действия наших военных. Обнаглели — получите.

Современная мировая политика, как и всякая другая, не знает жалости. Саакашвили провалил миссию и был послан хозяевами далеко и надолго. Его скитания по странам СНГ демонстрируют неприкаянность любой марионетки для грязных дел, но в тоже время стоит признать живучесть и упорство этого совершенно беспринципного и бессовестного, готового на любую подлость, винтика американской глобальной политики.

Россия же в полной мере использовала свой военный и геополитический выигрыш — на территории признанных стран-союзников размещены наши войска. Теперь уже совершенно официально, на основании межгосударственных договоров. Запад начал партию и проиграл ее, потерпев в 2008 году ощутимое, видимое и весьма болезненное поражение.

И вот наши противники, проиграв игру, просят отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. Трудно удержаться от улыбки. Конечно, можно в ответ, собрав соответствующую кампанию из 7–8 государств, вежливо попросить у визави отозвать признание Косово или признать Каталонию, вернуть на место ГДР или же отдать Техас Мексике. Однако, как ни странно, идиотское письмо западных стран — повод для нас подумать о действительно совершенных ошибках.

В той обстановке явной агрессии и нападения на наших военнослужащих у российской армии были все основания и возможности дойти до Тбилиси и гарантировать подлинно демократическое развитие грузинского государства, то есть предоставить гарантии безопасной деятельности пророссийским политическим силам этой страны, которых они сейчас лишены. Об этом тогда говорили многие, в том числе и скромные коммунисты Петербурга и Ленобласти, провозгласившие тогда, в те августовские дни, чтобы помочь нашим признать Эстонскую Советскую Республику на границе Ленобласти и Эстонской Республики. Но Россия решила остановиться на полпути, не бить в полную силу. А стоило ли проявлять подобные благородство и сдержанность, кто выиграл от этого?

А спасенные нами государства сохраняют ли они подлинную благодарность России? Народы — безусловно, но власти? О проблемах российских туристов я уже писал. Отдыхать в Абхазии россиянам и все дороже и порой все опаснее, это надо прекратить. Да и почему там столь нестабильная политическая ситуация, и почти каждый президент меняется в результате массовых волнений?! Почти такая же ситуация в 30-тысячной Южной Осетии. Митинги, протесты, скандалы в парламенте, убийства оппозиционеров. Это не дело, российские военные и патриоты этих двух народов не за это отдавали свои жизни.

А почему так медленно восстанавливается инфраструктура двух республик? Ведь все эти годы помощь России была более чем ощутимой. А вот эффективность вложений весьма средняя. Наконец, почему так медленно и безуспешно идет процесс дипломатического признания двух государств, которым Россия давно уже гарантировала мир и безопасное развитие?!

Те немногие страны, которые признали Абхазию и Южную Осетию, сделали это во многом только из-за уважения к России. Понятно, что США и запад костьми ложатся, чтобы не допустить ни одного дипломатического признания двух небольших стран. Но не только Россия должна прорывать эту блокаду, этот жесткий игнор.

Должны, наконец, заработать в полную силу и дипломатические и все иные службы Абхазии и Южной Осетии. Становление и развитие государственности — это трудная и повседневная работа, уважаемые соседи. Более сложная, чем гостеприимный прием туристов, чем так славятся два небольших и славных народа, ради которых мы, не колеблясь, пошли на жертвы и издержки.