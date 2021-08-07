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Дженнифер Энистон подверглась травле за выступление против антипрививочников
Общество
Дженнифер Энистон подверглась травле за выступление против антипрививочников
wikipedia.org  /  Angela George / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 7 августа. Известная актриса Дженнифер Энистон подверглась травле в Сети. Артистку раскритиковали после высказываний о людях, которые отказываются делать прививку от COVID-19.

Подписчики звезды сериала «Друзья» агрессивно восприняли ее слова об отказе общаться с друзьями, которые не вакцинировались от коронавируса нового типа. Под новой публикацией в соцсети появилось огромное количество осуждающих комментариев.

Многие не понимают, почему голливудская звезда так сильно переживает за свое здоровье, если уже вакцинировалась.

«Но, если она вакцинировалась, она уже в безопасности, да? Почему она боится непривитых вокруг себя?»;

«Боже мой! Тысячи поклонников... Боюсь представить, сколько ей заплатили»; — резко отметили фолловеры звезды.

Также в более резкой форме актрисе посоветовали «не лезть» в эту тему и заниматься своим делом, обвинив ее в продажности.

Звезда культового ситкома «Друзья» ответила своим подписчикам. Она подчеркнула, что не желает подвергать себя и свое окружение риску.

В интервью журналу InStyle Дженнифер Энистон заявила, что устала от плохих новостей, касающихся пандемии коронавируса. Но больше всего ее возмущает поведение людей, принципиально не желающих обезопасить себя с помощью прививки. Она считает это позором.

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