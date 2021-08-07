Кабмин поручил подготовить безвозмездную передачу техники Минобороны РФ регионам ДФО

Москва, 7 августа. Правительство РФ поручило проработать вопрос о безвозмездной передаче субъектам высвобождаемой техники Минобороны России для использования при ликвидации ЧС.

Речь идет о передаче спецтехники субъектам Дальневосточного федерального округа (ДФО). По имеющейся информации, регионы смогут получить технику из состава высвобождаемого военного имущества оборонного ведомства РФ. Вопрос необходимо проработать до 1 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций регионам Дальнего Востока. О проделанной работе ведомства должны отчитаться до 1 октября текущего года.