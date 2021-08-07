Российские Скофилды: самые дерзкие побеги из тюрем

Ночью 6 августа пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Побег совершили Иван Цукрану, Александр Мавриди, Николай Тетеря, Денис Грозаву, Александр Бутнару. Известно, что оружия у преступников не было, а сбежать им удалось с помощью гаечного ключа.

Александр Солоник

Самый известный и дерзкий киллер России — Александр Солоник — держал в страхе весь криминальный мир, поскольку его мишенями были воры в законе и известные авторитеты.

Солонику удавалась сбегать из-под стражи не один раз, первый произошел в 1987 году. Тогда его арестовали за изнасилование четырех девушек, за что он получил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Услышав приговор на суде, обвиняемый вырвался из рук конвоиров и выпрыгнул в окно. Догнать его не удалось.

Только спустя полтора месяца правоохранительные органы нашли Солоника и посадили в одну из колоний Ульяновской области. Но через два года обвиняемый сбежал и оттуда: перепилив решетки, преступник вылез из тюрьмы по канализации.

77.fsin.gov.ru / Федеральная служба исполнения наказаний

В 1994 году его все же удалось найти и задержать. Именно тогда он и признался в 20-ти убийствах. Более полугода шло следствие, и Солоник находился в «Матросской тишине», откуда в 1995 году ему удалось сбежать. В очередном побеге ему помог младший сержант Сергей Меньшиков, который принес заключенному двадцатиметровый альпинистский шнур, пистолет и манекен. Киллер скрылся в Греции. В 1997 году его нашли убитым на вилле.

Фарух Тошматов

В середине апреля 2013 года уроженец Узбекистана Фарух Тошматов совершил побег из следственного изолятора №3. Там мужчина оказался из-за распространения наркотиков в крупных размерах, помимо этого он смог создать свою группировку, которая занималась наркоторговлей.

За сбыт запрещенных веществ ему грозило от 15 до 20 лет лишения свободы. Но 15 апреля под видом сокамерника он вышел с территории следственного изолятора и скрылся. Похожий узбек, который в этот день должен был выйти на свободу, заявил, что ничего не знал о планах Ташматова. Преступник по сей день находится на свободе, и о месте нахождения ничего не известно.

Алексей Шестаков

Один из самых дерзких побегов России произошел 22 марта 2012 года, где в одной из колонии Вологодской области заключенный Алексей Шестаков не сбежал, а улетел.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

Заключенный схватился за длинную веревку с перекладиной, которая была спущена из вертолета. Шестаков был осужден на 24 года за тройное убийство. Поймать его удалось спустя несколько дней, при задержании началась перестрелка, в результате которой Шестаков был ранен в почку.

Анатолий Куликов, Владимир Железогло и Борис Безотечество

В сентябре 2003 года троим особо опасным преступникам удалось сбежать из Бутырской тюрьмы в Москве. Они отбывали пожизненные сроки за убийство, грабежи и разбой. С помощью найденной на прогулке проволоки преступники раскопали в камере дыру, а после скрылись по трубам под землей. Двоих удалось поймать через две недели, третий же скрывался более полутора лет.

szsut.sledcom.ru / Северо-Западное СУТ СК России

Виталий Островской

В 2009 году из подмосковной Бутырки сбежал 26-летний гражданин Белоруссии Виталий Островский, который был осужден за ограбления столичных квартир. Заключенный перелез через забор и скрылся в неизвестном направлении.

На свободе он пробыл до зимы, затем Островского задержали в Москве. В декабре 2009 года его снова заключили под стражу, где он пытался покончить жизнь самоубийством.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что новый созыв Госдумы примет законы, позволяющие «отправлять в тюрьму» россиян, которые отказываются делать прививку от коронавируса.