Вашингтон, 7 августа. Семьи жертв терактов 11 сентября выступили против участия президента США Джо Байдена в памятных мероприятиях, если он не рассекретит ряд правительственных документов касательно трагедии. Рядовые американцы предполагают, что в них содержится информация о причастности Саудовской Аравии к организации террористической атаки.

Соответствующее письмо поддержали около 1 700 человек. Преимущественно это родственники погибших, однако к ним присоединились и спасатели, а также те, кто выжил при нападении.

Крупнейший в истории Соединенных Штатов теракт произошел 11 сентября 2001 года — почти 20 лет назад. Боевики организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) угнали четыре коммерческих самолета, два из которых были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, и один — в здание Пентагона. Последнее судно, предположительно нацеленное на Капитолий, разбилось в Пенсильвании. В результате акции погибли почти три тысячи человек.

