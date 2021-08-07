Американцы требуют опубликовать документы о возможном участии Эр-Рияда в терактах 9/11

Вашингтон, 7 августа. Семьи жертв терактов 11 сентября выступили против участия президента США Джо Байдена в памятных мероприятиях, если он не рассекретит ряд правительственных документов касательно трагедии. Рядовые американцы предполагают, что в них содержится информация о причастности Саудовской Аравии к организации террористической атаки.

Соответствующее письмо поддержали около 1 700 человек. Преимущественно это родственники погибших, однако к ним присоединились и спасатели, а также те, кто выжил при нападении.

«Двадцать лет спустя просто нет причин хранить эту информацию в секрете. <…> Если президент Байден откажется от своих обязательств и встанет на сторону правительства Саудовской Аравии, мы будем вынуждены публично выступить против любого участия его администрации в любых мемориальных церемониях 11 сентября», — говорится в письме.

Крупнейший в истории Соединенных Штатов теракт произошел 11 сентября 2001 года — почти 20 лет назад. Боевики организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) угнали четыре коммерческих самолета, два из которых были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, и один — в здание Пентагона. Последнее судно, предположительно нацеленное на Капитолий, разбилось в Пенсильвании. В результате акции погибли почти три тысячи человек.

Из 19 террористов 15 являлись саудовскими гражданами, при этом Эр-Рияд отрицает собственную причастность как к теракту, так и к финансированию «Аль-Каиды». Открытым оставлен вопрос о роли частных саудовских лиц в нападении.

Официальные представители Белого дома провели несколько встреч с группами, представляющими интересы жертв 11 сентября и запрашивающими засекреченные документы об этом событии.

«Наши сердца с семьями, которые потеряли близких, особенно в эти дни, предшествующие 20-й годовщине нападений. Байден намерен конструктивно работать над решением связанных с обнародованием все еще секретных документов США вопросов через министерство юстиции», — сказала пресс-секретарь резиденции президента Джен Псаки.

Группа американских сенаторов, преимущественно выходцев из Демпартии, 5 августа выдвинула законопроект, подразумевающий обнародование дополнительной информации о трагедии со стороны Минюста, ЦРУ и национальной разведки.

«Если правительство Соединенных Штатов обладает какими-либо документами, которые могут пролить свет на причастность Саудовской Аравии к событиям 11 сентября, то семьи пострадавших и весь американский народ имеют право увидеть их», — заявил сенатор-демократ из Нью-Джерси Боб Менендес.

За минувшие двадцать лет семьи 2 500 погибших и свыше 20 тысяч пострадавших американцев подали многомиллиардные иски в суд на правительство саудовского королевства. Публикация документов, доказывающих участие Эр-Рияда в подготовке нападения, способна дать новый импульс этим делам.

To remember 11/09/01

remain in peace all the innocent workers, victims of this terrible terrorist attack#twinstowers pic.twitter.com/JI9q4xix8s — Leonardo Venturi (@comics_lv) September 11, 2014

Расследование произошедшего было поручено сформированной в 2002 году «Национальной комиссии по террористическим атакам против Соединенных Штатов» (Комиссия 9/11, или Комиссия Кина-Зеликова). Часть выработанного к 2004 году 28-страничного отчета о подготовке теракта и относящихся к нему событиях оказалась засекречена президентом Джорджем Бушем-младшим. Люди, ознакомившиеся с ней, по-разному излагают ее содержание.

Так, конгрессмен-республиканец от Северной Каролины Уолтер Джонс сообщал, что засекреченные страницы посвящены отношениям администрации президента и королевского двора.

В то же время демократ от Массачусетса Стивен Линч утверждал, что документ рассказывает о причастности саудовских физических и юридических лиц к нападению.

При этом советник Госдепа США Филипп Зеликов настоял на том, что в докладе отсутствуют какие-либо доказательства участия Эр-Рияда в теракте. По его словам, существуют лишь необоснованные нападки против королевства, которые несут лишь вред американо-саудовским отношениям.

1 Организация запрещена на территории РФ.