Курс биткоина может заметно вырасти к концу лета

Москва, 7 августа. Стоимость биткоина может вырасти до 45-50 тысяч долларов в августе, полагают эксперты рынка криптовалют.

Основатель компании EMCD Михаэль Джерлис предположил, что к концу лета у биткоина будет два пути - или остаться на текущем уровне, или достигнуть планки в 45 тысяч долларов. Сейчас, как полагает эксперт, причин для падения биткоина ниже 30 тысяч нет, передает РИА Новости.

По словам директора криптовалютного сервиса Alfacash Никиты Сошникова, курс биткоина традиционно будет определять информационное пространство. Он подчеркнул, что нынешний тренд роста рынка может подорвать политика государства в отношении регулирования криптовалют.

Международный валютный фонд в конце июля отказался признавать биткоин денежным знаком. При этом управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева допустила, что в перспективе цифровая валюта может стать средством для платежей.