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Спасатели заявили о приближении лесного пожара к якутскому поселку Сангар

  /   Обновлено: 07 августа 2021 11:16
Происшествия
Спасатели заявили о приближении лесного пожара к якутскому поселку Сангар
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 7 августа. Сильные порывы ветра стали причиной приближения лесного пожара к поселку Сангар Кобяйского района Якутии.

Как сообщает республиканский оперативный штаб, огонь в настоящий момент тушат более 40 человек, а также задействован вертолет. Утром в субботу, 7 августа, пламя от верхового пожара дошло до населенного пункта Бясь-Кюель в Горном районе в центральной части Якутии, что стало причиной возгорания хозяйственных построек.

«В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к населенному пункту Сангар Кобяйского района Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении оперштаба.

Единая дежурная диспетчерская служба Кобяйского района сообщила о распространении пожара в сторону нефтебазы недалеко от Сангара. Огонь находится от нее на расстоянии 1,5 километра.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС в Якутии потушили за сутки шесть природных пожаров.

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якутия лесные пожары сангар
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