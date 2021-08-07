Ученые из США рассказали о полезных свойствах «хорошего» холестерина

Вашингтон, 7 августа. Полезные свойства «хорошего» холестерина изучили специалисты из Вашингтонского университета в США в ходе исследования.

Ученые во время исследования заметили специфический вид ЛПВП, что является единственной францией холестерина, который называют «хорошим» и «полезным». Обнаруженному ЛПВП дали название HDL3.

Данный липопротеин отвечает за блокировку развития кишечных бактерий, которые приводят к воспалительному процессу в печени. При отсутствии этого ЛПВП микроорганизмы попадают в брюшной орган и провоцируют иммунные клетки. Это приводит к поражению печени.

Ученые ранее нашли способ заменить «плохой» холестерин на «хороший». В этом может помочь рыбий жир, который является одним из наиболее полезных для организма веществ. Рыбий жир можно принимать в виде пищевой добавки или получать из продуктов. Им богаты озерная форель, сельдь, устрицы, лосось, тунец, анчоус и рыба-меч.