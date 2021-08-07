Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 12:34
12:34
Политика
Бывший пресс-секретарь Трампа спрогнозировал его участие в выборах 2024 года
12:33
Общество
В США выявили биомаркер, который позволяет предугадать течение COVID-19
12:33
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
12:33
Происшествия
Вооруженный ножом злоумышленник ранил двух полицейских и прохожего в Лондоне
12:30
ФАН-ТВ
Битва робототехники и инженерной мысли завершилась в Петербурге
12:29
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, трогательное золото в борьбе и расстановка сил
12:26
Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на 800 «квадратах» в Черкесске
12:26
Происшествия
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Новом Уренгое
12:25
Общество
Крымчанка назвала главную ошибку всех приезжающих туристов
12:21
Политика
Талибы объявили о захвате провинций Нимроз и Джаузджан в Афганистане
Все новости

Ученые из США рассказали о полезных свойствах «хорошего» холестерина
Общество
Ученые из США рассказали о полезных свойствах «хорошего» холестерина
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Вашингтон, 7 августа. Полезные свойства «хорошего» холестерина изучили специалисты из Вашингтонского университета в США в ходе исследования.

Ученые во время исследования заметили специфический вид ЛПВП, что является единственной францией холестерина, который называют «хорошим» и «полезным». Обнаруженному ЛПВП дали название HDL3.

Данный липопротеин отвечает за блокировку развития кишечных бактерий, которые приводят к воспалительному процессу в печени. При отсутствии этого ЛПВП микроорганизмы попадают в брюшной орган и провоцируют иммунные клетки. Это приводит к поражению печени.

Ученые ранее нашли способ заменить «плохой» холестерин на «хороший». В этом может помочь рыбий жир, который является одним из наиболее полезных для организма веществ. Рыбий жир можно принимать в виде пищевой добавки или получать из продуктов. Им богаты озерная форель, сельдь, устрицы, лосось, тунец, анчоус и рыба-меч.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые из США рассказали о полезных свойствах «хорошего» холестерина
печень холестерин польза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru