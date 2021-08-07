Гимнастки Аверины уступают Ашрам после упражнений с мячом на ОИ

Токио, 7 августа. Россиянка Дина Аверина занимает вторую строчку в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на токийских Играх после упражнений с обручем и мячом.

Российская гимнастка Дина Аверина набрала 55,500 балла, Арина Аверина занимает третье место (54,750). Первую строчку сохраняет израильтянка Линой Ашрам (55,850). Комплект медалей в многоборье разыграют в субботу, 7 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. Российские атлеты, участвующие в летней Олимпиаде, превзошли результат сборной на Олимпиаде 2016 года. На бразильских Играх национальная команда России смогла завоевать в общей сложности 55 медалей. На данный момент Россия занимает пятую строчку в медальном зачете с 63 медалями.