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Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшим от ЧС регионам Дальнего Востока

  /   Обновлено: 07 августа 2021 11:16
Общество
Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшим от ЧС регионам Дальнего Востока
Пресс-центр Гайдаровского форума

Москва, 7 августа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций.

Глава кабмина поставил задачу по оказанию помощи, в том числе финансовой, субъектам страны, входящим в состав Дальневосточного федерального округа. О проделанной работе министерства должны отчитаться до 1 октября 2021 года.

Также Роспотребнадзор вместе с органами исполнительной власти должен принять меры по обеспечению санитарных и противоэпидемических требований в районах, пострадавших от стихийных бедствий.

Правительство выделит восемь миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО, сообщал телеканал «360». Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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мишустин чс дальний восток
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