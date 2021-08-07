Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшим от ЧС регионам Дальнего Востока

Москва, 7 августа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций.

Глава кабмина поставил задачу по оказанию помощи, в том числе финансовой, субъектам страны, входящим в состав Дальневосточного федерального округа. О проделанной работе министерства должны отчитаться до 1 октября 2021 года.

Также Роспотребнадзор вместе с органами исполнительной власти должен принять меры по обеспечению санитарных и противоэпидемических требований в районах, пострадавших от стихийных бедствий.

Правительство выделит восемь миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО, сообщал телеканал «360». Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.