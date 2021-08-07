Дилеры предупредили россиян о подорожании подержанных автомобилей

Москва, 7 августа. Рост цен на подержанные машины не остановится в ближайшие месяцы из-за продолжающегося нехватки новых автомобилей в РФ. Об этом сообщили в российских автодилерских центрах.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле продажи легковых авто и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России сократились на 6,5% в годовом выражении, до 136,64 тыс. штук, передает ТАСС.

Ситуация с дефицитом новых автомобилей на фоне нехватки автокомпонентов не поменяется в полной мере в ближайшее время, отметили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В связи с этим спрос на рынке с пробегом будет лишь возрастать.

Рост стоимости автомобилей на вторичном рынке в июле составил 1,8% по сравнению с июнем 2021 года. В целом за первую половину текущего года авто с пробегом в среднем подорожали на 10,6% (73 тысячи рублей).