Барецкий пообещал скидку на похороны тому, кто нашел его гроб на трассе в Ленобласти

Найден владелец загадочного гроба, обнаруженного на обочине трассы М-11 на территории Тосненского района Ленинградской области и вызвавшего яростные споры о его происхождении в соцсетях. Им оказался президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий. Через ФАН он потребовал вернуть ему его собственность.

На предназначенную для погребения дощатую конструкцию наткнулся один из автолюбителей, который выполнял технический разворот в тупике дороги. Ему стало интересно, что там валяется в застегнутом на молнию черном целлофановом мешке, и он его вскрыл. Как передают СМИ, водитель очень обрадовался, что обнаружил гроб без его традиционной «начинки» — трупа. Судя по выложенным в Сеть фотографиям похоронного аксессуара, его состояние далеко не идеально: одна из досок в его основании оказалась проломлена.

«Это наш гроб, который мы везли на склад в Тосно и выронили из «Газели», — заявил Барецкий. — Так что прошу мамкиных комментаторов в интернетике воздержаться от нагнетания конспирологической истерии вокруг этого предмета. У него нет криминального происхождения, и с неба он не упал. Мы, вообще, часто теряем гробы, это нормальная практика».

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов настоятельно попросил вернуть принадлежащую его фирме дощатую конструкцию.

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«Я даже выдам вознаграждение, — расщедрился ритуальщик. — Это будет либо скидка на похороны, либо венок, либо еще какая-нибудь атрибутика. К нам тут недавно поступили красивые вазочки для хранения в них праха кремированных — можем подарить одну».

Собеседник ФАН назвал их «могилами будущего», которые можно либо похоронить на собственном участке, либо даже просто поставить дома в гостиной под фотографией усопшего родственника.

«Я очень прошу вернуть мне этот гроб, поскольку он был сделан под заказ для конкретного покойника, по его параметрам и размерам, — заявил Барецкий. — Люди ждут! Да и похороны переносить не хотелось бы, там уже договоренности есть с партнерами, и я не хочу платить неустойку».

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов объяснил, как из подмосковного изолятора временного содержания могли сбежать пятеро заключенных.