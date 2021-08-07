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Барецкий пообещал скидку на похороны тому, кто нашел его гроб на трассе в Ленобласти
Происшествия
Барецкий пообещал скидку на похороны тому, кто нашел его гроб на трассе в Ленобласти
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Найден владелец загадочного гроба, обнаруженного на обочине трассы М-11 на территории Тосненского района Ленинградской области и вызвавшего яростные споры о его происхождении в соцсетях. Им оказался президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий. Через ФАН он потребовал вернуть ему его собственность.

На предназначенную для погребения дощатую конструкцию наткнулся один из автолюбителей, который выполнял технический разворот в тупике дороги. Ему стало интересно, что там валяется в застегнутом на молнию черном целлофановом мешке, и он его вскрыл. Как передают СМИ, водитель очень обрадовался, что обнаружил гроб без его традиционной «начинки» — трупа. Судя по выложенным в Сеть фотографиям похоронного аксессуара, его состояние далеко не идеально: одна из досок в его основании оказалась проломлена.

«Это наш гроб, который мы везли на склад в Тосно и выронили из «Газели», — заявил Барецкий. — Так что прошу мамкиных комментаторов в интернетике воздержаться от нагнетания конспирологической истерии вокруг этого предмета. У него нет криминального происхождения, и с неба он не упал. Мы, вообще, часто теряем гробы, это нормальная практика».

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов настоятельно попросил вернуть принадлежащую его фирме дощатую конструкцию.

Барецкий пообещал скидку на похороны тому, кто нашел его гроб на трассе в Ленобласти
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«Я даже выдам вознаграждение, — расщедрился ритуальщик. — Это будет либо скидка на похороны, либо венок, либо еще какая-нибудь атрибутика. К нам тут недавно поступили красивые вазочки для хранения в них праха кремированных — можем подарить одну».

Собеседник ФАН назвал их «могилами будущего», которые можно либо похоронить на собственном участке, либо даже просто поставить дома в гостиной под фотографией усопшего родственника.

«Я очень прошу вернуть мне этот гроб, поскольку он был сделан под заказ для конкретного покойника, по его параметрам и размерам, — заявил Барецкий. — Люди ждут! Да и похороны переносить не хотелось бы, там уже договоренности есть с партнерами, и я не хочу платить неустойку».

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов объяснил, как из подмосковного изолятора временного содержания могли сбежать пятеро заключенных.

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