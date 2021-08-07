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Работницу сафари-парка в Чили загрыз тигр
Происшествия
Работницу сафари-парка в Чили загрыз тигр
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Сантьяго, 7 августа. Тигр чилийского сафари-парка напал на сотрудницу, убиравшую его клетку. Женщина погибла. Инцидент произошел в 100 километрах от столицы Сантьяго.

По данным полиции, пострадавшая занималась уборкой огороженной территории в вольере с тиграми. Она не заметила открытую к хищникам дверь. Один из них подкрался к своей жертве и загрыз ее.

Правоохранители закрыли парк для расследования произошедшего. Следователи отметили, что к инциденту может быть причастен еще один человек. Руководство сафари-парка ситуацию так и не прокомментировало.

Ранее аллигатор напал на велосипедиста во Флориде, сообщал сайт 360tv.ru. Пострадавшего мужчину пришлось эвакуировать с помощью вертолета.

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нападение смерть чили тигр сафари-парк
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