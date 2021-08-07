Минобрнауки РФ представит на форуме «Армия-2021» достижения российских институтов

Москва, 7 августа. Инновационные проекты российских институтов будут представлены на стенде Минобрнауки РФ в рамках форума «Армия-2021».

По данным ведомства, в работе выставки будут задействованы 25 университетов и институтов РАН. Таким образом в министерстве намерены сформировать сеть университетов-лидеров, входящих в глобальные рейтинги и реализующих прорывные научно-исследовательские проекты.

Некоторые наработки ученых появятся на стенде Минобрнауки РФ 4D1-2 в павильоне D. В частности, здесь можно будет увидеть квантовый генератор случайных чисел, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат TurtleROV2 и самоходный тепловой дефектоскоп для выявления скрытых дефектов в плоских авиационных панелях большой площади.

Ранее сообщалось, что на форуме также появится кластер, посвященный искусственному интеллекту и информационным технологиям. Кроме того, планируется проведение конгресса «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта».