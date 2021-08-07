Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 12:34
12:33
Общество
В США выявили биомаркер, который позволяет предугадать течение COVID-19
12:33
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
12:33
Происшествия
Вооруженный ножом злоумышленник ранил двух полицейских и прохожего в Лондоне
12:30
ФАН-ТВ
Битва робототехники и инженерной мысли завершилась в Петербурге
12:29
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, трогательное золото в борьбе и расстановка сил
12:26
Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на 800 «квадратах» в Черкесске
12:26
Происшествия
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Новом Уренгое
12:25
Общество
Крымчанка назвала главную ошибку всех приезжающих туристов
12:21
Политика
Талибы объявили о захвате провинций Нимроз и Джаузджан в Афганистане
12:18
Происшествия
Пассажирка Renault Logan погибла при столкновении с «газелью» под Тихвином
Все новости

Минобрнауки РФ представит на форуме «Армия-2021» достижения российских институтов
Армия
Минобрнауки РФ представит на форуме «Армия-2021» достижения российских институтов
Пресс-служба Минобрнауки России

Москва, 7 августа. Инновационные проекты российских институтов будут представлены на стенде Минобрнауки РФ в рамках форума «Армия-2021».

По данным ведомства, в работе выставки будут задействованы 25 университетов и институтов РАН. Таким образом в министерстве намерены сформировать сеть университетов-лидеров, входящих в глобальные рейтинги и реализующих прорывные научно-исследовательские проекты.

Некоторые наработки ученых появятся на стенде Минобрнауки РФ 4D1-2 в павильоне D. В частности, здесь можно будет увидеть квантовый генератор случайных чисел, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат TurtleROV2 и самоходный тепловой дефектоскоп для выявления скрытых дефектов в плоских авиационных панелях большой площади.

Ранее сообщалось, что на форуме также появится кластер, посвященный искусственному интеллекту и информационным технологиям. Кроме того, планируется проведение конгресса «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобрнауки РФ представит на форуме «Армия-2021» достижения российских институтов
россия минобрнауки рф армия-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru