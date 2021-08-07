Жители хакасского села простились с убитой рецидивистом семьей

Абакан, 7 августа. Церемония прощания с семьей, убитой рецидивистом Федором Пановым, состоялась в хакасском селе Джирим. Местные жители не могли сдержать слез.

Десятки людей пришли проводить погибших в последний путь и поддержать их 30-летнюю родственницу. За один день девушка лишилась всех близких.

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения окровавленных тел четырех взрослых и ребенка в селе Джирим. Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался местный житель Федор Панов, который недавно освободился из колонии. Он отсидел 18 лет за то, что зарезал женщину и сжег в бане ее дочь.