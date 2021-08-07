Apple будет проверять переписку и iCloud на наличие запрещенных фото

Купертино, 7 августа. Американская корпорация Apple объявила о планах проверять переписку и содержимое облачного сервиса iCloud на наличие детской порнографии, передает пресс-служба компании.

После обновления программное обеспечение будет использовать криптографические приложение, чтобы ограничить распространение среди пользователей материалов с сексуальным надругательством над детьми. Так, в Messages встроят программу машинного обучения, чтобы предупреждать о запрещенном контенте.

Когда на устройство ребенка будет прислана фотография неподобающего характера, картинку «заблюрят», а пользователю придет уведомление с предостережением. Если же сам несовершеннолетний захочет отправить запрещенный снимок, ему поступит предупреждение, а родители получат соответствующее уведомление.

В системах Apple CarPlay и Android Auto доступны сервисы «Яндекс.Карты» и «Навигатор». Теперь автомобилисты смогут выстраивать маршруты на мультимедийном экране собственной машины.