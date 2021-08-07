Рогозин раскрыл смысл секретных плакатов на предприятии Роскосмоса

Москва, 7 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter раскрыл смысл секретных плакатов, расположенных в закрытых от СМИ корпусах оборонно-промышленного комплекса «Красмаш».

Например, на одной из вывесок красуется надпись о том, что ракетному комплексу «Сармат» не нужна виза. Однако кроме нее на «Красмаше» (входит в Ростех) есть и другие интересные плакаты.

«Не стесняйся своих комплексов. Особенно жидкостных», — привел одну из цитат Рогозин в своем Twitter.

Также плакаты в стенах «Красмаша» гласят, что Роскосмос является семьей.

Могу по секрету сообщить, какие плакаты висят в закрытых от СМИ корпусах "Красмаша".

Ну, например:



"Не стесняйся своих комплексов. Особенно жидкостных",



"Роскосмос - семья наша, Путин - наш Президент",



"Бог на небе , Россия - на Земле", — РОГОЗИН (@Rogozin) August 6, 2021

Дмитрий Рогозин также отметил, что «Сармат» действительно имеет большое значение для коллектива завода. Работники «Красмаша» понимают, что этот ракетный комплекс является гарантией мирной жизни россиян на ближайшие десятилетия, уточнил глава Роскосмоса.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отправился на «Красмаш», чтобы проверить ход выполнения гособоронзаказа. Как раз во время этой поездки сопровождающие министра журналисты и заметили один из плакатов на предприятии. Также в рамках визита стало известно, что завод готов заключить с российским Минобороны контракт на поставку «Сарматов» на долгосрочной основе.