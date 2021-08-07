Русский офицер стал причиной гибели легендарной Маты Хари

Москва, 7 августа. Легендарная танцовщица Мата Хари за всю свою жизнь, согласно данным историков, любила лишь одного мужчину. Именно он и привел ее к неминуемой гибели во Франции.

Настоящее имя легендарной танцовщицы – Маргарета Гертруда Зелле. Родилась она 7 августа 1876 года. Когда ей не было и 15 лет, ее семья разорилась, а мать умерла. Она осталась на попечении дяди, который отдал ее в училище. Именно там еще юная будущая Мата Хари впервые узнала о своей сексуальности, соблазнив директора заведения.