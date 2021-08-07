Русский офицер стал причиной гибели легендарной Маты Хари

Москва, 7 августа. Легендарная танцовщица Мата Хари за всю свою жизнь, согласно данным историков, любила лишь одного мужчину. Именно он и привел ее к неминуемой гибели во Франции.
Настоящее имя легендарной танцовщицы – Маргарета Гертруда Зелле. Родилась она 7 августа 1876 года. Когда ей не было и 15 лет, ее семья разорилась, а мать умерла. Она осталась на попечении дяди, который отдал ее в училище. Именно там еще юная будущая Мата Хари впервые узнала о своей сексуальности, соблазнив директора заведения.
После череды скандалов она пыталась строить отношения с офицерами, однако, искалеченные битвами, они были довольно грубы с ней. И в 1879 году, чтобы занять свободное время, она впервые идет в танцевальную студию. В 1905 году она начинает заниматься экзотическими танцами и придумывает себе псевдоним.
Дебют Маты Хари состоялся в музее восточного искусства «Мюзэ Гимэ». Там ей удалось выступить перед десятками высокопоставленных гостей, включая послов Германии, Японии и других крупных дипломатов, — сообщает издание «Мир24».
Меньше чем за год она стала самой успешной и узнаваемой танцовщицей в мире. За время своего успеха она даже выступала в особняке барона Ротшильда. Мату Хари считают родоначальницей стриптиза.
Многие годы ее подозревали в шпионаже и в 1917 году во Франции заключили под стражу, где ее допрашивали четыре месяца. В этот период она связалась с российским офицером Владимиром Масловым, которого считают ее настоящей любовью. Несмотря на разницу в возрасте, Хари очень дорожила им. Ради него какое-то время она работала двойным агентом, хотя это и не доказуемо. По мнению историков, именно он привел танцовщицу к французским властям. В июле 1917 года ее расстреляли.