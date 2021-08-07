Москва, 7 августа. Украина по-прежнему продолжает питать иллюзии о возможности военного конфликта с Россией. Об опасности таких грез рассказал депутат Государственной думы РФ Олег Морозов.

Парламентарий отметил, что даже на Украине признают критическое отставание собственного вооружения от российского. Однако украинский лидер Владимир Зеленский питает надежды на поддержку Запада. Эту иллюзию своими подачками активно поддерживают в Лондоне и Вашингтоне.

Однако депутат уверен, что США и Великобритания помогают Киеву только для того, чтобы использовать его в качестве плацдарма для провокаций в сторону России. Помимо этого, Запад с удовольствием продает Украине свою списанную военную технику, такую как 20-летние британские минные тральщики класса Sandown.

Морозов подчеркивает, что иллюзии украинского руководства об успехе в случае войны с РФ грозят ему катастрофическими последствиями. Никакое перевооружение Украины уже не поможет ей догнать российскую боевую технику. Поэтому в реальном военном конфликте Киев будет обречен на поражение, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что на Украине рассказали о плачевном состоянии поставок в армию новых вооружений. Военный аналитик из Киева Семен Кабакаев уверен, что дефицит вооружений может обернуться серьезными последствиями.