Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 11:08
11:06
Общество
Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшим от ЧС регионам Дальнего Востока
11:05
Экономика
Дилеры предупредили россиян о подорожании подержанных автомобилей
11:02
Происшествия
Работницу сафари-парка в Чили загрыз тигр
11:02
Армия
Минобрнауки РФ представит на форуме «Армия-2021» достижения российских институтов
10:55
Происшествия
Жители хакасского села простились с убитой рецидивистом семьей
10:54
Общество
Apple будет проверять переписку и iCloud на наличие запрещенных фото
10:53
Технологии
Рогозин раскрыл смысл секретных плакатов на предприятии Роскосмоса
10:53
Общество
Русский офицер стал причиной гибели легендарной Маты Хари
10:51
Общество
Американский блогер понял, почему у россиянок много времени уходит на сборы
10:51
Армия
Депутат Морозов назвал главную опасность иллюзии Киева о войне с Россией
Все новости

Депутат Морозов назвал главную опасность иллюзии Киева о войне с Россией

  /   Обновлено: 07 августа 2021 10:51
Армия
Депутат Морозов назвал главную опасность иллюзии Киева о войне с Россией
Pr Scr youtube.com  /  60 минут

Москва, 7 августа. Украина по-прежнему продолжает питать иллюзии о возможности военного конфликта с Россией. Об опасности таких грез рассказал депутат Государственной думы РФ Олег Морозов.

Парламентарий отметил, что даже на Украине признают критическое отставание собственного вооружения от российского. Однако украинский лидер Владимир Зеленский питает надежды на поддержку Запада. Эту иллюзию своими подачками активно поддерживают в Лондоне и Вашингтоне.

Однако депутат уверен, что США и Великобритания помогают Киеву только для того, чтобы использовать его в качестве плацдарма для провокаций в сторону России. Помимо этого, Запад с удовольствием продает Украине свою списанную военную технику, такую как 20-летние британские минные тральщики класса Sandown.

Морозов подчеркивает, что иллюзии украинского руководства об успехе в случае войны с РФ грозят ему катастрофическими последствиями. Никакое перевооружение Украины уже не поможет ей догнать российскую боевую технику. Поэтому в реальном военном конфликте Киев будет обречен на поражение, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что на Украине рассказали о плачевном состоянии поставок в армию новых вооружений. Военный аналитик из Киева Семен Кабакаев уверен, что дефицит вооружений может обернуться серьезными последствиями.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Депутат Морозов назвал главную опасность иллюзии Киева о войне с Россией
украина россия олег морозов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru