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Американский блогер понял, почему у россиянок много времени уходит на сборы
Общество
Американский блогер понял, почему у россиянок много времени уходит на сборы
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 7 августа. Русские мужчины часто жалуются на долгие сборы своих соотечественниц. Переехавший в Россию американец Джейкоб попытался объяснить медлительность русских женщин.

Он понаблюдал за тем, как собирается в поездку или на обычную прогулку его девушка. Благодаря этому иностранцу удалось выделить несколько основных моментов, из-за которых процесс подготовки длится дольше.

«Наверное, самое главное — собрать всех. В отличие от мужчин, прекрасный пол учитывает ситуации, о которых мы бы и не подумали. Например, помимо еды к поездке на природу или дачу девушки подготовят небольшую аптечку, напомнят взять теплые вещи, вспомнят, что на дачном участке закончились какие-то специи или мыло», — написал Джейкоб в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Также блогер спросил у своих друзей, почему даже перед обычной прогулкой в парке женщину в России нужно подождать. По их словам, большая часть россиянок не хочет покидать дом, пока там беспорядок. То есть они в процессе сбора на свидание еще и приведут в порядок квартиру. Что касается американок, то в них такая черта практически не встречается.

«Стереотип о том, что американки меньше заботятся о внешности — правда. Так и получается, что на выбор образа у русской «уходит» много времени, в отличие от жительницы США», — резюмировал Джейкоб.

Блогер ранее поделился своими впечатлениями о том, как русские бабушки проводят время с внуками. По его словам, в какой-то момент ему даже стало завидно от тех особенностей, которые есть во взаимоотношениях между старшим поколением и их внуками.

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