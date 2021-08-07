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«Этот день в истории». Что произошло 7 августа, праздники, факты, люди
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 7 августа, праздники, факты, люди

«Закон о трех колосках», первая морская победа русского флота, День связиста, и также премьера фильма «Старики-разбойники». Подробнее об этих событиях узнаете из ежедневной программы «Этот день в истории».

Сегодня поздравления с профессиональным праздником получают сотрудники Службы специальной связи и информации ФСО России. Эта структура обеспечивает безопасность связи для высших лиц государства, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют тайну для нашей страны.

В этот день в 1714 году состоялось первая большая морская победа русского флота. Наши одолели шведов в Балтийском море. Битва вошла в историю как Гангутское сражение.

А вот в 1972 году на экраны Советского союза вышла картина Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». Главные роли в этом, позже ставшем легендарным фильме, исполнили Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев и Ольга Аросева.

Сегодня свой день рождение отмечает популярная эстрадная певица София Ротару, голливудский актер Дэвид Духовны и другие известные личности.

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этот день в истории
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