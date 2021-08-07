Депутат Рады назвал плохим сигналом слова Зеленского о жителях Донбасса

Киев, 7 августа. Позиция президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу вызвала возмущение у депутата Верховной рады, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко.

Парламентарий назвал плохим сигналом слова главы государства о неподконтрольном регионе. Зеленский предлагал всем жителям Донбасса, считающим себя русскими, уезжать в сторону Москвы. Бойко ответил на выпад президента в эфире местного телеканала.

«Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем — тогда это позиция государственника», — подчеркнул депутат.

Ранее политолог Дмитрий Абзалов предположил, почему Зеленский делает подобные заявления. По мнению эксперта, на президента может оказываться давление, что заставляет его выступать с речами, противоречащими предвыборной кампании.