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Глава МЧС обсудил с властями Амурской области паводковую ситуацию в регионе

  /   Обновлено: 07 августа 2021 11:04
Происшествия
Глава МЧС обсудил с властями Амурской области паводковую ситуацию в регионе
mchs.gov.ru  /  МЧС России

Благовещенск, 7 августа. Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания с администрацией Амурской области оценил паводкоопасную обстановку в регионе.

Участниками совещания стали в том числе глава Амурской области Василий Орлов и начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов. По словам Зиничева, власти организовали работу по защите населенных пунктов и эвакуации людей до прихода воды.

«Амурская область за последние годы переживает уже не первый паводок, накоплен большой опыт работы и по проведению превентивных мероприятий, и по ликвидации последствий. Сил и средств в настоящее время достаточно», — отметил глава МЧС.

В настоящий момент в регионе действуют сразу три пункта временного размещения граждан, еще 19 готовы к развертыванию. Спасателями проводятся берегоукрепительные работы и эвакуационные мероприятия, населению оказывается адресная помощь.

Ранее Зиничев обсудил с главой правительства Михаилом Мишустиным пожароопасную обстановку в России.

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мчс амурская область зиничев
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