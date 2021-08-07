Глава МЧС обсудил с властями Амурской области паводковую ситуацию в регионе

Благовещенск, 7 августа. Глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания с администрацией Амурской области оценил паводкоопасную обстановку в регионе.

Участниками совещания стали в том числе глава Амурской области Василий Орлов и начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов. По словам Зиничева, власти организовали работу по защите населенных пунктов и эвакуации людей до прихода воды.

«Амурская область за последние годы переживает уже не первый паводок, накоплен большой опыт работы и по проведению превентивных мероприятий, и по ликвидации последствий. Сил и средств в настоящее время достаточно», — отметил глава МЧС.

В настоящий момент в регионе действуют сразу три пункта временного размещения граждан, еще 19 готовы к развертыванию. Спасателями проводятся берегоукрепительные работы и эвакуационные мероприятия, населению оказывается адресная помощь.

Ранее Зиничев обсудил с главой правительства Михаилом Мишустиным пожароопасную обстановку в России.