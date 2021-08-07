Франция может показать рекордно низкие результаты по производству вина

, 7 августа. Текущий год может оказаться для Франции наихудшим за последние 75 лет по производству винных напитков. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Объем выпуска вина в стране составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров. Это меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году, свидетельствуют данные Минсельхоза Франции.

Причина заключается в весенних заморозках и летней влажности, спровоцировавшей развитие болезней виноградной лозы. Согласно статистике Минсельхоза, производство вина должно сократиться на 24-30% относительно 2020 года и достичь «исторически низкого» уровня.

В то же время в Грузии объем экспорта винных напитков увеличился на 12%. Наибольшая доля зарубежных поставок пришлась на российский рынок.