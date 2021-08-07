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Британский диетолог перечислил основные признаки дефицита железа

  /   Обновлено: 07 августа 2021 10:39
Общество
Британский диетолог перечислил основные признаки дефицита железа
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Лондон, 7 августа. Дефицит железа — опасное состояние, негативное влияющее на физическое и психологическое состояние человека. Диетолог Роб Хобсон перечислил признаки этого недуга.

Нехватку железа в организме можно определить по ряду внешних признаков. Об этом в беседе с изданием Express рассказал диетолог из Великобритании Роб Хобсон. Как отметил медицинский специалист, пациенты с дефицитом данного вещества отличаются бледным цветом лица. Это связано со снижением гемоглобина, придающего крови красный цвет. К числу симптомов также относится сухость волос и кожного покрова.

По словам Хобсона, пациенты с недостатком железа также могут испытывать одышку, головные боли и головокружение, что также обусловлено снижением гемоглобина. Наконец, изменяется и поведение человека. В частности, увеличивается вероятность возникновения депрессии.

Одними из наиболее богатых источников железа являются продукты из отрубей пшеницы. В них также содержаться полезные для организма магний, фосфор, селен и марганец.

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