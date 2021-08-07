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Пользователей Сети рассмешил рассказ украинки о «бедственном положении» Крыма
Политика
Пользователей Сети рассмешил рассказ украинки о «бедственном положении» Крыма
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 августа. Слова бежавшей с Крыма украинки вызвал бурную реакцию в Сети. Женщина дозвонилась до местного ТВ, где выдала поток жалоб на жизнь в прошлом и настоящем.

Она покинула полуостров после воссоединения региона с Россией. По словам украинки, женщина «не смогла жить» в Крыму с новым статусом. Сейчас телезрительница обитает в Харьковской области, где вынуждена выживать на мизерную пенсию (менее 5500 тысяч). Она пожаловалась ведущим, что до конца так и не смогла обустроиться после переезда.

«У меня тут родственники, сын и дочь. Только благодаря им я выживаю с супругом, потому что у меня и у него пенсия 2000 гривен. Попробовали бы вы приехать на новое место, не имея дома, не имея холодильника», — сказала женщина.

Однако по ее мнению, именно крымчане жалеют о своем выборе. Никаких подтверждений своей точке зрения украинка не предоставила. Выступление женщины заметили в интернете. Пользователей Сети рассмешил рассказ украинки о «бедственном положении» полуострова.

«Сидя на Украине, рассуждать о жизни в Крыму. Парадокс? Нет, украинство. Еле-еле выживает за счет детей, а все туда же: «В Крыму плохо». Все от зависти, что уехала в свое время», — объяснили выпад бежавшей с Крыма украинки в Сети.

«Ха-ха. «Я уехала из Крыма, так как там плохо. А теперь я дома, на Украине, и тут выживаю»», — посмеялись в интернете.

Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала условие «возвращения» Крыма Украине. По мнению парламентария, Киев должен сначала помириться с Москвой.

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украина крым сеть
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