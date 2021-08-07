Амиран Сардаров извинился за фото внучки первого президента Узбекистана без нижнего белья

Лос-Анджелес, 7 августа. Скандальный блогер Амиран Сардаров назвал «неудачной шуткой» неприличный снимок своей супруги Мариам — внучки первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Амиран Сардаров снискал себе славу самого скандального блогера. В своем YouTube-шоу «Дневник хача» он регулярно делал провокационные заявления в адрес прекрасного пола, из-за чего его даже обвиняли в женоненавистничестве и сексизме. Какого же было удивление пользователей Сети, когда в апреле этого года блогер опубликовал снимки со своей свадьбы. Избранницей Сардарова стала внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева.

Однако, даже обзаведясь высокопоставленными родственниками, блогер не прекратил выкидывать скандальные делать перформансы. На днях он опубликовал в Instagram-аккаунте снимок, на котором позирует вместе с женой. В кадре на Мириам надета одна футболка, а интимную зону ей прикрывает рукой Сардаров.

Довольно быстро неприличная фотография была удалена, а в аккаунте блогера появилось извинение перед уважаемой семьей супруги. Снимок Сардаров назвал неудачной шуткой, которую выкинул якобы необдуманно.

«Хотел бы принести свои извинения жене и ее семье <...> Еще раз приношу свои извинения перед уважаемой семьей Каримовых за такое необдуманное и недостойное поведение», — написал Амиран Сардаров в Instagram-аккаунте.

Подписчики восприняли пост с покаяниями блогера перед родственниками жены неоднозначно. Многие назвали его извинения «глупостью». Даже сама Мариам заступилась за супруга и заявила, что ей нравится его контент и ему не за что просить прощения.

Амиран Сардаров и Мириам Тилляева проживают в Лос-Анджелесе, куда блогер переехал еще год назад. Жизнь в США обходится блогеру очень дорого. По его словам, только за аренду квартиры с живописным панорамным видом он платит полмиллиона рублей в месяц.