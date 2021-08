От «Аль-Каиды» до ИГ: кто служит в рядах протурецких группировок в Сирии

В 2019 году был взят штурмом последний оплот «Исламского государства»1 в Сирии. Остатки запрещенной террористической организации ушли в глубокое подполье и периодически устраивают вылазки в пустыне. Жены и дети членов ИГ1 оказались в ныне всемирно известном лагере Аль-Хол.

Однако у стороннего наблюдателя мог возникнуть вопрос: куда делись сами боевики ИГ, отряды которых в 2013-2015 годах насчитывали десятки тысяч человек? Часть осталась лежать на полях сражений, тогда как другие оказались в тюрьмах курдов и сирийского правительства.

Но есть и третья группа — те, кто перешел в стан своих бывших врагов. Большая часть вступила в ряды контролируемой Анкарой «Сирийской национальной армии» (СНА). Сложно подсчитать общую численность вчерашних «солдат Халифата» в рядах протурецких группировок, но каждые новые отчеты показывают, что суммарно речь идет о сотнях человек.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» проанализировала документ НКО Syrians for Truce and Justice (STJ) и рассказывает о том, как бывшие боевики ИГ устроились в «элитных» частях СНА, а также о роли Турции в этом процессе.

В августе 2016 года в рамках операции «Щит Евфрата» Турция вторглась в Сирию. На занятых территориях были сформированы полностью лояльные органы власти и правопорядка. Часто на руководящие должности назначались люди с сомнительной репутацией, и это прямо сказывалось на их работе. Например, 4 сентября 2018 года командующий военной полицией Аазаза «бригадный генерал» Ахмед Зейдан был арестован за насилие над заключенными-женщинами в тюрьмах.

Однако его сменил человек с не менее темным прошлым — Мухаммад ад-Дахер по прозвищу Абу Хуссам. В 2012 году он присоединился к «Джебхат ан-Нусре»1, филиалу «Аль-Каиды»1 в Сирии. Ад-Дахер участвовал в боях с правительственным войсками и оппозиционными группировками в сельской местности на севере Алеппо. А год спустя Абу Хуссам вовсе присоединился к «Исламскому государству» и стал инструктором в тренировочном лагере в деревне Шамарих к северо-востоку от Аааза. После поражения ИГ от турецких войск в ходе операции «Щит Евфрата» боевик дезертировал из рядов террористической группировки и присоединился к «Сирийской национальной армии». Уже в сентябре 2018 года он занял должность командующего военной полицией Аазаза: путь от члена запрещенной фракции к высокопоставленному начальнику в протурецкой администрации занял всего лишь год.

