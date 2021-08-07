От «Аль-Каиды» до ИГ: кто служит в рядах протурецких группировок в Сирии

В 2019 году был взят штурмом последний оплот «Исламского государства»1 в Сирии. Остатки запрещенной террористической организации ушли в глубокое подполье и периодически устраивают вылазки в пустыне. Жены и дети членов ИГ1 оказались в ныне всемирно известном лагере Аль-Хол.

Однако у стороннего наблюдателя мог возникнуть вопрос: куда делись сами боевики ИГ, отряды которых в 2013-2015 годах насчитывали десятки тысяч человек? Часть осталась лежать на полях сражений, тогда как другие оказались в тюрьмах курдов и сирийского правительства.

Но есть и третья группа — те, кто перешел в стан своих бывших врагов. Большая часть вступила в ряды контролируемой Анкарой «Сирийской национальной армии» (СНА). Сложно подсчитать общую численность вчерашних «солдат Халифата» в рядах протурецких группировок, но каждые новые отчеты показывают, что суммарно речь идет о сотнях человек.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» проанализировала документ НКО Syrians for Truce and Justice (STJ) и рассказывает о том, как бывшие боевики ИГ устроились в «элитных» частях СНА, а также о роли Турции в этом процессе.

Карьеристы-перевертыши

В августе 2016 года в рамках операции «Щит Евфрата» Турция вторглась в Сирию. На занятых территориях были сформированы полностью лояльные органы власти и правопорядка. Часто на руководящие должности назначались люди с сомнительной репутацией, и это прямо сказывалось на их работе. Например, 4 сентября 2018 года командующий военной полицией Аазаза «бригадный генерал» Ахмед Зейдан был арестован за насилие над заключенными-женщинами в тюрьмах.

Федеральное агентство новостей /

Однако его сменил человек с не менее темным прошлым — Мухаммад ад-Дахер по прозвищу Абу Хуссам. В 2012 году он присоединился к «Джебхат ан-Нусре»1, филиалу «Аль-Каиды»1 в Сирии. Ад-Дахер участвовал в боях с правительственным войсками и оппозиционными группировками в сельской местности на севере Алеппо. А год спустя Абу Хуссам вовсе присоединился к «Исламскому государству» и стал инструктором в тренировочном лагере в деревне Шамарих к северо-востоку от Аааза. После поражения ИГ от турецких войск в ходе операции «Щит Евфрата» боевик дезертировал из рядов террористической группировки и присоединился к «Сирийской национальной армии». Уже в сентябре 2018 года он занял должность командующего военной полицией Аазаза: путь от члена запрещенной фракции к высокопоставленному начальнику в протурецкой администрации занял всего лишь год.

In 2013 Colonel Muhammad al-Daher joined IS and trained men in northern rural Aleppo.

He fled IS and joined the Syrian National Army in 2017.

The appointment of al-Daher was under the direct orders of Turkey’s government.

He is one of dozens of former IS members now in the SNA. pic.twitter.com/vgU70ckdWb — SyriansTruth&Justice (@STJ_SYRIA_ENG) July 2, 2021

Поразительно похожей биографией обладает и другой бывший член ИГ — Махмуд ас-Салех, известный под именем Абу Саддам. В 2012 году он присоединился к «Джебхат ан-Нусре», затем — «Исламскому государству». Потом боевик исчез и вновь появился лишь в 2016 году — уже под знаменами СНА. Как и Абу Хуссам, Махмуд аль-Салех сделал головокружительную карьеру в протурецких органах правопорядка и стал начальником военной полиции Рас эль-Айна в зоне операции «Источник мира».

The head of the police in #Serekaniye, Mahmoud Al-Saleh, wearing the Turkish army's military uniform.

Serekaniye is not a Kurdish or Syrian city anymore. It is a city suffering phagocytosis by the Turkish Empire... pic.twitter.com/7qBCTE83t3 — Endi Zentarmi (@EndiZentarmi) July 2, 2020

Впрочем, мало кто из вчерашних «солдат халифата» приходил к успеху и находил себе уютные места в администрациях на захваченных территориях. Большинству приходилось довольствоваться должностями в многочисленных лояльных Анкаре группировках.

«Свободные люди востока»

Часть бывших членов ИГ приютила у себя «Ахрар аш-Шаркыя». Группировка и без того славилась дурной репутацией мародеров, бандитов и рэкетиров, поэтому появление в ней радикальных исламистов не выглядело чем-то из ряда вон выходящим. Более того, отряд еще с 2014 года стал зарабатывать на переправке людей с подконтрольных «халифату» территорий в Турцию.

Количество вчерашних боевиков «Исламского государства» в «Ахрар аш-Шаркыя» исчисляется десятками, причем среди них особенно выделяются выходцы из Дейр эз-Зора. Например, Махер аль-Али из города Аль-Ашара на Евфрате командовал одним из отрядов ИГ, а после его поражения окольными путями перебрался в подконтрольные туркам районы и с одобрения чинов СНА начал торговать оружием. Другой выходец из восточной Сирии — Абу Талут — сражался под черными знаменами в Ракке, откуда сбежал после начала курдского наступления. Теперь он командует подразделением в Мабруке в зоне операции «Источник мира».

Федеральное агентство новостей /

Есть в «Ахрар аш-Шаркыя» и граждане Ирака — например, Хабаб аль-Ираки из Мосула. В разное время боевик воевал на стороне ИГ в сирийской пустыне, занимался фортификационными сооружения в Аш-Шаддади и даже служил советником в отделении службы безопасности «халифата» в Ракке. В 2017 году он сбежал в Джараблус, а в ноябре того же года присоединился к СНА. В рядах «Ахрар аш-Шаркыя» он участвовал в турецких операциях «Источник мира» и «Оливковая ветвь». Во время последней Хабаб аль-Ираки был замечен в казнях мирного населения Джиндереса в Африне.

«Армия востока»

Хватает боевиков ИГ и в «Джейш аш-Шаркыя» — еще одной поддерживаемой Анкарой оппозиционной группировке. Кто-то занял руководящие должности — например, Ахмад Махмуд аль-Абуд по прозвищу Абу Шихаб Тайяна. В 2014 году он работал в органах безопасности «Исламского государства», но дезертировал уже спустя полтора года. В составе «Джейш аш-Шаркыя» он участвовал в турецких операциях, а в 2019 году даже состоял в оперативном штабе «Источника мира». После нее Аль-Абуд хорошо устроился и занялся наркоторговлей в захваченных районах на северо-востоке Сирии.

В спецслужбе «халифата» состоял и другой член группировки — Абдул Муним аль-Мульхим из Аль-Маядина. За годы работы он преуспел в насилии над «неверными» и изъятии собственности жителей в пользу ИГ. В 2017 году боевик дезертировал и присоединился к СНА: сейчас он осел в занятом Турцией Африне.

Федеральное агентство новостей /

Присягали на верность «Исламскому государству» и другие ныне состоящие в «Джейш аш-Шаркыя» выходцы из Дейр эз-Зора. Абу Умар ад-Даири занимал должность в органе безопасности террористической организации в Хаджине, но даже после бегства остался верен методам работы радикальных исламистов. В частности, НКО STJ обвиняла его в незаконных задержаниях и пытках задержанных на подконтрольных туркам сирийских территориях.

Любимые падчерицы

Если «Ахрар аш-Шаркыя» или «Джейш аль-Шаркыя» никогда не были фаворитами турецкого руководства, то на финансирование и создание идеального образа «Дивизии Аль-Хамза» Анкара потратила немало ресурсов. Однако и на ее светлом образе появились темные пятна, в том числе — наличие в составе группировки выходцев из «Исламского государства» с богатым боевым опытом. Например, есть такой уроженец Дамаска Рифъат Ибрагим аль-Акаль: в 2014 году он вступил в террористическую организацию и возглавил отряд из 50 человек. Боевик участвовал в столкновениях с сирийской армией у газового месторождения Аш-Шаир под Пальмирой, а по информации близкого к нему человека лично замешан в казнях военнопленных и гражданского населения. В 2016 году Аль-Акаль дезертировал и присоединился к «Дивизии Аль-Хамза». Там его встретили радушно и предоставили возможность возглавить одно из подразделений фракции.

Федеральное агентство новостей /

Благосклонностью турецкого руководства пользуется и «Дивизия Султан Мурад», принявшая в свои ряды членов запрещенной террористической организации. Силами группировки в Телль Абъяде командует Мухаммад ар-Рашо, который с 2012 по 2013 гг. состоял в «Джебхат ан-Нусре», а с 2013 по 2016 гг. — в ИГ.

Более подробная биография у еще одного бойца фракции Валида аль-Хамуда по прозвищу Абу Сарака. Выходец из Акербата в 2014 году вступил в религиозную полицию «Исламского государства» и продемонстрировал большое рвение к работе. Он задерживал и пытал людей за курение, нарушение религиозных догматов и ношение неположенной одежды. Абу Сарака лично казнил двух земляков по подозрению в работе на сирийские спецслужбы. Однако с поражениями ИГ на фронтах он предпочел забыть о своих взглядах на построение халифата и сбежал в подконтрольные туркам районы.

Федеральное агентство новостей /

Все идет по плану

Бывшие боевики «Исламского государства» присутствуют во всех крупных группировках «Сирийской национальной армии». Они занимают командирские должности и возглавляют целые полицейские управления. Даже отъявленные головорезы и работники органов безопасности ИГ смогли легко интегрироваться в административные структуры. Едва ли в Анкаре не в курсе, происходящего, но возникает вопрос: а видит ли турецкое руководство в этом принципиальную проблему?

Если взглянуть с другой стороны, членство в «Сирийской национальной армии» приносит определенные дивиденды. Турция получает опытных бойцов, которые искренне ненавидят общих врагов — Башара Асада и курдов. Особых идеологических препятствий тоже нет: во многих фракциях СНА наличие радикальных исламских течений если не поощряется, то точно не считается чем-то запретным. Сотрудничество с турками также помогает получить вожделенной гражданство или заработать деньги в различных интервенциях — от Ливии до Нагорного Карабаха.

Возможности каких-либо бунтов почти полностью исключены из-за не очень высокой концентрации бывших боевиков ИГ в группировках СНА. А на критические доклады правозащитников в Турции и так никогда не обращали внимание.

Максимум, что может сделать руководство в Анкаре — это постараться свести к минимуму появление информации о предоставлении сторонникам «халифата» должностей в лояльных ей структурах и организациях. Но только лишь для того, чтобы не портить образ: ведь принципиальной проблемы турки в этом не видят.

Особенно если вспомнить, что бывшего лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали как раз неподалеку от турецкой границы в зоне влияния Анкары.

Cornix cornici nunquam oculum effodit (лат. Ворон ворону никогда глаз не выклюет).

1 Организация запрещена на территории РФ.