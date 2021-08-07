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Компания Volkswagen представила новый электрический купе-кроссовер
Экономика
Компания Volkswagen представила новый электрический купе-кроссовер
pixabay.com  /  Simon

Берлин, 7 августа. Volkswagen анонсировал новый электрокар ID.5 в спортивной версии GTX. Он окажется первым электрическим купе-кроссовером в линейке немецкой марки.

Официальная премьера новинки состоится в сентябре 2021 года в рамках Международного автосалона в Мюнхене. Ожидается, что авто технически будет унифицирован с презентованным ранее 306-сильным электромобилем Volkswagen ID.4 GTX, оснащенным двумя электромоторами общей мощностью 299 л.с. и полным приводом.

Внешне модификацию ID.5 GTX будут отличать от базового электрокара новые бамперы, дополнительные секции ходовых огней спереди, а также обновленный кузов с антикрылом на крышке багажника.

В конце июня состоялась презентация нового купе-кроссовера Taigo от Volkswagen. Модель базируется на платформе MQB-A0, уже используемой в европейском хетчбэке Polo и кроссовере T-Cross.

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